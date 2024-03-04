Шмыгаль анонсировал сокращение министерств в Украине и назвал новое количество

По словам премьер-министра, продолжается работа над созданием Центра правительства, который должен предоставлять соответствующие юридические шаги и качественно готовить необходимые документы министерствам.

Количество министерств в Украине планируют сократить на треть. Во время пресс-конференции соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что следует сократить и количество государственных служащих. Количество министров, по его мнению, должно быть 15-16.

"Это оптимальное количество", — подчеркнул чиновник.

Руководитель правительства сообщил, что уже началась соответствующая работа в этом направлении. В этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

Он рассказал, что сейчас идет работа над созданием Центра правительства. Различные ведомства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, как считает Шмыгаль. Они будут формировать государственную политику, а Центр правительства должен предоставлять соответствующие юридические шаги, поддержку, быстро и качественно готовить нужные документы министерствам.

Глава правительства добавил, что происходит работа над усилением экономики. Особое внимание намерены уделить защите крупных промышленных центров средствами ПВО.

Работа сосредотачивается на страховании инвестиционных проектов. Планируется создание индустриальных парков, которых уже более 70.

Специалисты обеспечили работу Черноморского зернового коридора. В целом уже отправили почти 30 млн тонн грузов. Нарастили мощности Дунайского портового кластера. Грузооборот продемонстрировал показатели роста почти на 600% против 2021 года.

Цель на этот год — максимально защитить украинские предприятия и экспортные пути средствами ПВО и РЭБ.

Напомним, 4 марта Шмыгаль заявил, что Украина потратит примерно 40 миллиардов на дроны и построит "десятки" заводов. Правительство планирует половину средств, выделенных на закупку оружия, потратить внутри страны. Также Украина заключила уже пять контрактов с мировыми лидерами о совместных предприятиях.