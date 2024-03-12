Зеленский назвал страны, в которые может начать вторжение Путин

По мнению президента, основная цель Кремля заключается в увеличении количества дестабилизационных точек в мире.

Российский президент Владимир Путин вряд ли решится на использование ядерного оружия по другим странам мира. Однако более вероятным следует считать его вторжение в эти страны. Такое мнение в интервью журналистам BFM TV и Le Monde озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, глава украинского государства высказался относительно сценария, согласно которому Путин может принять решение применить ядерное оружие.

По мнению Зеленского, если человек так любит жизнь и постоянно озвучивает угрозы об использовании ядерного оружия, то на самом деле речь идет о его риторике в отношении других стран. Для примера президент привел такую ядерную державу, как Франция. Именно поэтому Зеленский считает несерьезными угрозы относительно ядерного оружия в адрес государства, которое обладает ядерным оружием, или странам-членам НАТО, которых защищают ядерные государства. Именно поэтому, по словам Владимира Зеленского, он не верит в вероятность ядерного удара РФ по другим государствам. Зато президент Украины убежден в вероятности вторжения России в другие государства, в частности путем военной операции.

По словам Зеленского, у Путина есть понимание того, что в случае его вторжения в другую страну НАТО, последовательного ядерного удара не будет, поскольку ядерный удар любого государства по другому государству с ядерным потенциалом приведет к ядерной войне. В такой вариант развития событий президент Украины не верит.

Также он убежден, что президент России может провести сухопутную операцию в отношении балтийских государств, которые являются членами НАТО, или Молдовы. Также Владимир Зеленский не исключает дестабилизацию Россией Казахстана, потому что это поможет вести диалог с Китаем. В целом планы Владимира Путина, считает украинский президент, вполне понятны — сделать так, чтобы в мире было много дестабилизационных точек, потому что это усилит его позицию на переговорах. Российскому лидеру не обязательно добиться уничтожения того или иного государства мира. На самом деле переговоры могут начаться в случае его дестабилизации и оккупации определенной части территории этого государства, считает Владимир Зеленский.

Напомним, что 10 марта стадо известно о подготовке Вашингтоном ответа на ядерный удар по Украине.

К тому же 1 марта в НАТО заявили об отсутствии непосредственной угрозы использования Россией ядерного оружия.