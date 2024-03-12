В Госдуму РФ внесли законопроект о "незаконной" передаче Крыма УССР: у Кулебы отреагировали

В МИД Украины назвали инициативу российских политиков "ничтожной попыткой российской диктатуры" оправдать собственные нарушения международного права.

В Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект о признании недействительным решения Верховного совета СССР о включении Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Авторами законопроекта выступили российские депутаты от "Единой России" Константин Затулин и Сергей Цеков. По их словам, решение о передаче полуострова якобы было принято "без учета волеизъявления российского народа".

В пояснительной записке говорится, что документ направлен на "очищение правового наследия" России от "ничтожных актов, не имевших правовых оснований". Авторы законопроекта также утверждают, что после принятия соответствующего закона, союзникам Украины якобы станет сложнее поддерживать Киев в его стремлении освободить Крым.

Издание Sota отмечает, что за последние семь лет Константин Затулин трижды предлагал признать передачу Крыма УССР незаконной.

Передача Крыма УССР: что говорят в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины назвали внесение в Госдуму РФ законопроекта о признании "незаконным" решения советской власти о передаче Крыма УССР "ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права".

В ведомстве подчеркнули, что ранее Москва юридически признала границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а сейчас нарушает взятые на себя обязательства.

Как отмечают в МИД, упомянутый законопроект лишь лишний раз показывает, что в РФ осознают неизбежность освобождения полуострова.

"Сотни раз пойманная на лжи и скомпрометированная российская власть может сколько угодно продолжать свою пропаганду, в том числе под видом законотворчества, но это не изменит признанной мировым сообществом реальности: Крым — это Украина", — заявили в министерстве.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон заявил, что присоединение Крыма к России было решением, якобы поддержанным крымчанами. По его мнению, на "референдуме" в 2014 году 90% русскоязычного населения полуострова выразили желание присоединиться к РФ.

Фокус также писал о том, что правительство Украины планирует создать украинские военные администрации в Крыму и Севастополе. На рассмотрение Верховной Рады уже внесли соответствующий законопроект.