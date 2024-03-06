Деоккупация уже близко? Зачем Кабмин хочет создать военные администрации в Крыму

Украинские военные администрации должны появится в 25 районах Крыма, но как это сделать в условиях войны с Россией, неясно. Опрошенные Фокусом народные депутаты разделились во мнениях насчет эффективности инициативы. Одни считают, что к освобождению Крыма надо готовиться сегодня, а другие — против раздутого госаппарата и лишних затрат.

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Правительство Украины планирует создать украинские военные администрации (ВА) в Крыму и Севастополе. На рассмотрение Верховной Рады уже внесли соответствующий законопроект №11064. Кроме главного военного органа по Крыму, появятся еще и районные администрации (ВРА). В открытых данных указывается, что Крым состоит из 25 административно-территориальных образований.

Полномочия органов будут такими же, как у ВА на материковой Украине. Исходя из документа, обязанности управления главной ВА по всему Крыму достанутся начальнику, которого назначит президент Украины по предложению Генштаба ВСУ. Глав администраций населенных пунктов и районов будет рекомендовать к назначению президентом начальник военной администрации АР Крым.

Кабмин вправе внести главе государства представление на увольнение глав ВРА в Крыму. Районные ОВА и Севастопольскую городскую ОВА могут сформировать из военнослужащих, правоохранителей и работников служб гражданской защиты. Финансировать деятельность ВА в Крыму собираются из бюджета Украины, а после деоккупации полуострова — из бюджета Крыма. Суммы на все эти проекты авторы законопроекта не прописали.

"Дубляж полномочий": нужны ли новые госорганы в условиях войны

По аргументации властей, инициатива создаст "правовые условия для возобновления и обеспечения стабильного функционирования украинских госорганов в Крыму". Остается вопрос, как и когда начнут создавать ВА — после принятия законопроекта или деоккупации Крымского полуострова?

Новый орган может объединять полномочия классической ВА и некоторых органов исполнительной власти, действовавших до захвата Крыма. По мнению секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, нардепа Романа Костенко, вряд ли сейчас стоит думать над увеличением госаппарата по Крыму. Тем более, такие структуры уже есть.

"Появление военных администраций в Крыму… Такая себе история. Нужно детальнее пояснить обществу, зачем этот план. Если просто для картинки, у нас уже было такое: создали органы, функционирующие в Херсонской области и в Киеве. Например, управление СБУ в Крыму и прокуратура АР Крым. Это только дублировало полномочия и создавало конкуренцию в спецслужбах. Рабочий процесс лучше не стал, много вопросов было к их эффективности", — рассказывает нардеп Фокусу.

Коллега Костенко по комитету, народный депутат Федор Вениславский, считает иначе: чем раньше подготовиться к деоккупации Крыма, тем лучше. Дополнительные госорганы нужны для контроля полуострова в переходной период.

"Россия может обстреливать территорию Крыма, перебрасывать десант [после освобождения полуострова]. Требуются именно военные органы. Практически это обеспечит непрерывность работу украинских государственных органов на полуострове", — объясняет политик.

"Решать надо было еще в 2014 году"

Важную роль законопроект №11064 имеет и в международно-правовом аспекте. Украина лишний раз показывает, что никогда не откажется от территорий. Вениславский полагает, что создавать ВА лучше до освобождения Крыма. На вопрос о примерном количестве работников в новых ВА и затратах на их содержание нардеп не ответил и посоветовал обратиться в Кабмин.

Проблемы Крыма нужно решать, следить за ситуацией и узнавать потребности крымчан, несмотря на смутные перспективы деоккупации полуострова, комментирует Фокусу генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Все эти вопросы надо было решать еще в 2014 году. В СБУ тогда думали, как быть с крымскими штатными управлениями. Неправильно было скидывать всю работу на Представительство президента в АР Крым. Стоит воссоздать депутатский корпус и Совет министров Крыма пусть и с урезанным функционалом", — поделился мнением эксперт.

Если поставить до двух чиновников на каждую районную ВА в Крыму, для бюджета Украины это не обернется "катастрофическими" затратами. Зато эти люди будут "ориентироваться в теме и готовиться к деоккупации", подытожил эксперт.

Фокус ранее подробно анализировал слабые места Крымского полуострова. Логистические цепочки, которыми пользуется Россия в Крыму, довольно легко уничтожить, считают военные аналитики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2023 года подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма. Правительство должно было за месяц определить границы и административные центры новообразованных громад.