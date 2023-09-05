"Основа для деоккупации": Зеленский подписал закон о новом районном делении Крыма

Соответствующие изменения административно-территориального устройства принял парламент еще в 2016 и 2020 годах. Раздел территории на громады и создание администраций поручены Кабмину.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства временно оккупированного Крыма, принятый Верховной Радой 23 августа — в день проведения третьего саммита Крымской платформы. Об этом 4 сентября сообщили в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Проект закона был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", — отметила пресс-служба.

Закон вступит в силу на следующий день после его официальной публикации. Тогда будут введены в действие решения, принятые украинским парламентом еще в 2016 и 2020 годах. Изменения касаются декоммунизации и нового районного деления Крыма.

"Главная цель Закона — подготовка почвы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин", — подчеркнули в Представительстве.

Кабинету Министров поручают в течение месяца определить границы и админцентры новообразованных громад, а также в течение трех месяцев создать райадминистрации. Кроме того, Кабмин должен внести на рассмотрение ВР законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после его освобождения.

"Уверены, что этот шаг является очень важным на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", — заявило Представительство.

Напомним, 23 августа президент Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Тогда он заявил, что освобождение полуострова станет крупнейшим антивоенным шагом в Европе.

Также 23 августа во время саммита Владимир Зеленский отметил, что Россия сможет закрыть глаза на деоккупацию Крыма, как это уже делала, отступая с захваченных территорий.