"Підґрунтя для деокупації": Зеленський підписав закон про новий районний поділ Криму

Відповідні зміни адміністративно-територіального устрою ухвалив парламент ще у 2016 та 2020 роках. Розділ території на громади та створення адміністрацій доручені Кабміну.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою тимчасово окупованого Криму, прийнятий Верховною Радою 23 серпня — в день проведення третього саміту Кримської платформи. Про це 4 вересня повідомили у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

"Проєкт закону був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування", — зазначила пресслужба.

Закон набере чинності наступного дня після його офіційної публікації. Тоді будуть введені у дію рішення, ухвалені українським парламентом ще у 2016 та 2020 роках. Зміни стосуються декомунізації та нового районного поділу Криму.

"Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад", — підкреслили у Представництві.

Кабінету Міністрів доручають протягом місяця визначити межі та адмінцентри новоутворених громад, а також протягом трьох місяців утворити райадміністрації. Окрім того, Кабмін має внести на розгляд ВР законопроєкт про особливості відновлення публічної влади у Криму після його звільнення.

"Упевнені, що цей крок є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова", — заявило Представництво.

Нагадаємо, 23 серпня президент Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи. Тоді він заявив, що звільнення півострова стане найбільшим антивоєнним кроком в Європі.

Також 23 серпня під час саміту Володимир Зеленський зазначив, що Росія зможе заплющити очі на деокупацію Криму, як це вже робила, відступаючи з захоплених територій.