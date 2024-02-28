Битва за Крым: где слабые места России и какое оружие нужно Украине, чтобы вернуть полуостров

Недавно главный разведчик страны Кирилл Буданов снова вспомнил публично о возможностях для освобождения оккупированных территорий — Крыма и Донбасса. И если до полномасштабного вторжения сначала говорили о деоккупации востока, то сейчас — и полуострова. Фокус разбирался, что является решающим в этом процессе.

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"Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко говорили, что полуостров — неприступная крепость, и абсолютно все потеряли ее", — сказал в недавнем интервью французскому изданию Liberation руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он вновь повторил, что временно оккупированный Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым.

Как известно, в прошлом году украинские военные начальники, в частности, и Буданов прогнозировали выход украинских войск на административные границы Крыма и освобождение полуострова уже летом 2023-го. Но этого не произошло. В 2024-м многие стали более осторожными в высказываниях. Однако освобождение Крыма остается насущным вопросом. Сейчас Российская Федерация использует украинский Крым как военный плацдарм для своей военной агрессии с юга Украины, обстреливая украинские города с полуострова.

Что касается Донбасса, то сейчас все внимание приковано к этому направлению. После выхода украинских сил обороны из Авдеевки и продвижения армии РФ дальше, главным для ВСУ стало остановить это наступление и сохранить позиции.

Перерезать цепочки поставок

"Американский военачальник Джон Першинг когда-то сказал, что битвы выигрывает логистика. Посмотрите логистические цепочки через Крым, и какой сетью логистической связан Донбасс с Россией, есть разница, — говорит Фокусу руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. — Еще со времен Советского союза, так уж сложилось, Украина имела разветвленную систему связей с Россией на востоке, с промышленными регионами, Донбассом. Там бесчисленное количество дорог и дорожек, которые связывают, как кровеносными сосудами, оккупированные территории с территорией противника. Перемещение войск, сил, резервов, тылов осуществлять можно диверсифицировано множеством вариантов маршрутов, их невозможно перерезать все".

Речь идет о том, что на востоке Украины есть непрерывная линия поставок, к которой российская армия может получить доступ с любой стороны.

В Крыму ситуация иная, более ограниченная.

"Крым — полуостров. Для него важны: Керченский мост, десантные корабли, авиация, керченская паромная переправа. Это те логистические цепочки, которыми пользуется Россия в Крыму, и их очень легко обрубить. Очевидно на этом основываются прогнозы генерала Буданова, — добавляет Лакийчук, — Так называемый Керченский мост имеет важную роль в обеспечении всей южной группировки противника. Есть также еще сухопутный коридор от Таганрога до Мариуполя, но он имеет ограниченные возможности. К тому же надо понимать, что эта линия коммуникации пролегает через прифронтовую зону. Когда по одной дороге ездят и танки и фуры — понятно, кто хозяин. То есть основной маршрут — все-таки через мост".

Так называемый Керченский мост имеет важную роль в обеспечении всей южной группировки противника Фото: Getty Images

Эксперты говорят, когда речь идет о деоккупации Крыма, необходимо разрушать военный потенциал РФ: склады и базы, командные пункты и арсеналы, системы противовоздушной обороны, размещенные на территории всего оккупированного полуострова.

"Надо избавиться от российского контингента, который находится в Крыму, логистики. Об этом неоднократно говорил известный генерал Бен Ходжес, который настаивает на том, что Крым можно освободить в короткий срок и относительно малыми ресурсами, но для этого нужны три важные составляющие", — говорит Фокусу военный эксперт Владислав Селезнев.

Первая — дальнобойное ракетное оружие для того, чтобы разрушить логистическую артерию, которая обеспечивает оккупантов в Крыму — это керченский мост.

Вторая — истребительная авиация F16, которая должна поддерживать действия украинской армии, как на суше, так и в акваториях Черного и Азовского морей.

Третья составляющая — достаточное количество оружия и техники для прорыва хорошо укрепленных вражеских рубежей, в частности, на юге Херсонской и Запорожской областей.

"На этом американский генерал основывает свои ответы последние полтора года, — добавляет Селезнев, — Время от времени он называл конкретные даты, когда это можно сделать. Потом его упрекали, мол, даты прошли, а Крым не освобожден, хотя никто не спешит дочитывать его тезисы до конца. Он всегда говорил, что этот план по освобождению Крыма вполне реально реализовать при условии своевременной и полноценной поставки необходимого оружия и техники. К сожалению, ни F16, ни дальнобойных ракет у украинской армии до сих пор нет. Вторая миссия, после разрушения Керченского моста — постепенное разрушение всех военных объектов в Крыму и Севастополе. Их независимые эксперты насчитали на полуострове 232".

Только два возможных маршрута в Крым

Чтобы пройти в Крым, Вооруженные силы Украины имеют только два маршрута.

Первое направление — это продолжение пробивания подразделениями украинской армии коридора от Роботино до Токмака и далее на Мелитополь. По дороге эти города придется освобождать. Обойти их, оставив какие-то группировки врага в тылу, и двигаться на юг, нельзя. В целом придется пройти до Геническа около 160 километров.

Но сейчас возле Роботино продолжаются тяжелые бои, его и населенные пункты вокруг обстреливают из артиллерии и минометов. Да и в целом ситуация в этом районе остается крайне напряженной.

Второе направление — форсировать Днепр с правого на левый берег на Херсонщине, с целью дальнейшего продвижения к Армянску, расположенному на перешейке между Крымом. Тогда маршрут будет в половину короче. Но сложность в том, что придется форсировать большую водную переправу, то есть переправлять через реку тяжелую технику, необходимую для масштабной наземной операции.

"Сейчас украинская армия пытается расширять плацдармы на левом берегу Днепра. Их глубина, по разным оценкам, от трех до восьми километров. Плацдармов несколько: район Антоновского автомобильного моста, район Антоновского железнодорожного моста, район населенного пункта Крынки, — продолжает Владислав Селезнев, — То есть на разных участках левого берега наши воины уже есть. Причем там действуют не только морские пехотинцы, но и подразделения пограничных сил и территориальной обороны. Но для расширения плацдармов и движения в сторону Крымского полуострова нужны снова ресурсы — системы ПВО, артиллерийские системы, бронетехника на левом берегу. Каким образом переместить с правого на левый берег все эти системы при условии того, что все четыре моста, которые ранее соединяли правый и левый берег Днепра, с осени 2022 года разрушены российской армией. При таких условиях говорить о том, что мы можем наладить устойчивую логистику можно только в одном случае — наведение понтонно-мостовых переправ. Но расстояние между берегами в этой части составляет около тысячи метров".

Эксперт говорит, что это чрезвычайно сложная в инженерном плане миссия.

"Это я говорю как специалист и военный инженер, — продолжает он, — Вторая задача: как обезопасить эту переправу от воздействия вражеской артиллерии и авиации? Враг, очевидно, будет пытаться ее разрушить. В принципе варианты решения этой проблемы есть. Среди них: расширить плацдарм на глубину до 25 километров. Эти сделать, не имея на левом берегу артиллерии и бронетехники, невозможно. Кроме того, защитить понтонно-мостовую переправу от воздействия авиации можно имея собственную авиацию. Возможно, мы ее получим летом 2024 года. Возможно раньше, но никаких официальных подтверждений относительно конкретных дат, когда именно в ряды украинского войска присоединятся F16, пока нет".

Оба названых варианта сложные и потребуют значительных человеческих и технических ресурсов. Во время летнего продвижения, стало очевидно, что двигаться приходится под авиационными бомбардировками.

Накопление ресурсов в Крыму

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" говорит, что РФ усиливает свое присутствие в Крыму.

Во-первых, на севере Крыма усиливается линия обороны, причем предпочтение отдается западной части, район Армянска. На этом участке создается многослойная система обороны. Это свидетельствует о том, что враг боится прорыва со стороны Днепра к Крымским перешейкам.

Во-вторых, продолжается развитие оборонительной линии на Керченском перешейке.

"Это такая часть Крыма, которая отделяет Керченский аппендикс от основного полуострова, — объясняет он, — Там тоже строятся линии обороны и это свидетельствует о том, что противник допускает возможность прорыва ВСУ Украины на Крымский полуостров. После осенних и зимних штормов не наблюдается восстановления дибильных линий пляжной обороны".

Кроме того, ранее сообщалось, что украинские партизаны заметили во временно оккупированном Джанкое большое количество новых российских военных, среди них и боевиков ЧВК "Вагнер".

"Крым сейчас фактически используется как транспортно-логистический хаб, ремонтно-восстановительная база, где происходит ремонт поврежденной техники. Там проводят лечение и реабилитацию российских военнослужащих. Именно через Крым проходит львиная часть грузовых военных перевозок армии РФ, — говорит Владислав Селезнев, — Причем враг обычно для перевозки использует паромную переправу, а также большие десантные корабли и другие корабли, которые работают в интересах российского черноморского флота. Лишь небольшая часть осуществляется за счет Керченского моста. Поэтому так нервно россияне воспринимают сведения, когда работают наши дроны камикадзе и топят вражеские десантные корабли. Так враг теряет свои возможности по логистическому обеспечению российской группировки войск".

Эксперт также говорит, что Севастополь остается главной базой российского Черноморского флота, соответственно там дислоцируются некоторые корабли, кроме носителей ракет морского базирования Калибр. Эти корабли сосредоточены в бухте в Новороссийске.

"Но тем не менее, функционал главного штаба и планирование военных операций, обеспечение деятельности некоторых кораблей, остается в Севастополе, — добавляет он, — Так же, как и другие военные объекты в Крыму и Севастополе, касающиеся реализации российской агрессии".

Также в Крыму с военных аэродромов взлетают вражеские самолеты, которые осуществляют ракетные удары и наносят удары управляемой авиацией по югу Украины.

"С полигона в районе мыса Чауда и площадки вблизи Балаклавы поднимаются в воздух шахеды, которые фактически каждую ночь производят впечатление на всю глубину нашей страны", — объясняет военный эксперт Владислав Селезнев.

Павел Лакийчук уверен, что Генеральный штаб Украины разрабатывает планы освобождения и Крыма, и Донбасса, а также всех украинских территорий. Какую из них реализует и когда — сказать сложно.

"Сейчас ВСУ работают в режиме стратегической оборонительной операции, — добавляет он, — Сейчас основная цель наших сил — остановить противника, не допустить захвата им стратегически важных районов, обескровить его, накопить резервы, материальные и человеческие, и создать условия для дальнейшего перехода в контрнаступательную или наступательную операцию. Как по мне сейчас наша стратегическая оборонительная операция находится на первой фазе — от стабилизации фронта и до перехода в контрнаступление условий пока нет".

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