Байден назвал "недостаточной поддержкой" новый пакет военной помощи Украине

По мнению главы Белого дома, необходимо действовать немедленно, пока президент РФ Путин не стал угрозой для всего мира.

Американский президент Джо Байден высказался относительно предоставления Украине очередного пакета военной помощи США на сумму 300 миллионов долларов, которым предусмотрена отправка боеприпасов и военного оборудования, и назвал ее "недостаточной". Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, этот пакет помощи стал экстренным, а его формирование стало возможным благодаря средствам, которые удалось сэкономить при реализации последних контрактов Пентагона.

На переговорах в Вашингтоне с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Польши Дональдом Туском Байден отметил, что одобренный накануне пакет помощи украинским военным является совершенно недостаточным. В связи с этим глава Белого дома призвал к немедленному принятию Конгрессом предложенного двумя партиями законопроекта о нацбезопасности, которым предусмотрена помощь Украине.

Отдельно Байден подчеркнул, что необходимо действовать уже сейчас, пока российский президент Владимир Путин не представляет угрозы для всего цивилизованного мира. По словам американского лидера, Польша хорошо понимает, что Путин не намерен останавливаться в Украине. Президент США считает, что президент РФ будет идти дальше, что может стать угрозой для Европы, США и всех свободных стран.

Проблемы с принятием нового пакета помощи США Украине

Напомним, что уже несколько месяцев в Соединенных Штатах не могут принять новый пакет помощи Украине. Такая ситуация возникла из-за разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе по защите американской границы. В прошлом месяце сенаторы проголосовали за пакет, которым предусмотрено более 60 миллиардов американских долларов для Украины — в основном на военную помощь. Однако до сих пор документ не был вынесен на рассмотрение в Палате представителей, поскольку спикер Майк Джонсон, который является соратником кандидата в президенты США Дональда Трампа, отказывается поставить документ на голосование.

Известно, что сейчас в Конгрессе идет работа над подготовкой альтернативного законопроекта. СМИ предполагают, что голосовать за него будут в апреле.

Напомним, что вчера, 12 марта, представители Демократической партии в Конгрессе США начали собирать подписи за возможную попытку обойти Майка Джонсона и заставить проголосовать за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов США.