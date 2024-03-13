Почему Европа боится. Как убедить Запад конфисковать деньги России

По словам главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Ивана Уса, международные партнеры пока не рассматривают возможность конфисковать и передать российские активы Украине.

В Европе существуют опасения, что передача Украине российских активов подорвет доверие к европейской экономике, другие страны будут опасаться держать свои средства именно в этих странах ЕС. Поэтому международные партнеры пока не рассматривают возможность конфисковать и передать их Украине. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Забирать деньги — опасный прецедент. Почему страны Запада боятся конфисковать активы РФ" говорит кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Но в этом году появилась новая сторона дискуссии — научные круги. А конкретно лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц. 4 января он написал, что когда активы уже были заморожены, это должен был быть неприятный сигнал, что не желательно держать деньги в Европе или США. Но никакого оттока не произошло. По мнению Стиглица из-за того, что нет особой альтернативы. В Китае, Индии или Турции свои активы особо и не держат. Он говорил о Саудовской Аравии, которая как держала свои деньги в США, так и держит, не хочет переводить в другие страны. То есть, по его мнению, опасения, что инвестиционная привлекательность сократится — не работает", — объясняет он.

Такая логика подсказывает, что на самом деле Европа не боится оттока денег из своих банков, Европа подает сигнал: она будет защищать деньги в ее банках, а то что кто-то подрывает мировой порядок — неважно, отмечает эксперт.

"По мнению Стиглица — это ошибочный подход, от которого надо отойти, продвинуться именно в вопросе российских активов. Сейчас есть впечатление полумер: сначала речь шла о налогах с доходов, потом о прибыли. Деньги нужны для того, чтобы война была выиграна — их надо направить на военные цели, а потом уже на восстановление. Речь идет об изменении приоритетов. Без победы не будет восстановления".

Подробнее читайте в материале Фокуса "Забирать деньги — опасный прецедент. Почему страны Запада боятся конфисковать активы РФ".

Напомним, 1 февраля сообщалось, что доходы от замороженных активов РФ направят на финансирование помощи Украине, о чем заявили в Европейском Союзе.