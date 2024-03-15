"Не позволим жить спокойно": Данилов пообещал России неизбежную войну на ее территории

Секретарь СНБО заверил, что пока Владимир Путин не заберет свои войска из Украины, ему не дадут спокойно жить.

Российский президент Владимир Путин серьезно ошибается, считая, что в России не будет войны. Такое мнение во время эфира ток-шоу "Украинской правды" озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Среди прочего он прокомментировал последние действия добровольцев Легиона "Свобода России" и РДК.

Данилов убежден, что у людей есть право принять участие в выборах. И если российский лидер был убежден, что в России не будет войны, то он очень ошибся. По мнению чиновника, война в РФ придет, причем довольно далеко. Поскольку если сейчас россияне начали страдать на расстоянии 800-900 километров, то пройдет немного времени, и речь пойдет уже о тысячах километров.

"Мы не позволим, чтобы это чудовище имело покой до тех пор, пока он не покинет суверенную территорию Украины", — отметил Алексей Данилов.

Отдельно он добавил, что наша страна намерена внимательно наблюдать за процессом признания другими странами "выборов" президента России. Секретарь СНБО предупредил о ближайших сложных нескольких месяцах, пока в России закончится так называемый избирательный процесс. Признание странами результатов "выборов" в РФ Данилов считает полным позором.

Также политик напомнил, что во время избрания "одного из соседей Путина", этого не признали ни в одной стране и не признают до сих пор.

Напомним, что так называемые выборы российского президента будут проходить 15-17 марта.

В украинской разведке сегодня сообщили, что проголосовать на этих выборах смогут даже ликвидированные российские военные.