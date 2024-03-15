Голосуют даже ликвидированные: в ГУР рассказали об участии ВС РФ в выборах президента

По данным украинской разведки, противник позволил оккупантам голосовать на выборах без личного присутствия на избирательных участках. Благодаря этому задача по фальсификации результатов облегчается.

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В России начались выборы президента, где основным кандидатом является нынешний лидер Владимир Путин. Примечательно, что голосовать за него можно даже после смерти. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) 15 марта.

Дело в том, что руководство Минобороны России позволило оккупантам, которые принимают участие в боевых действиях, проголосовать на выборах президента даже не появляясь на избирательных участкам. Соответственно, такой шаг значительно облегчает задание избирательных комиссий по фальсификации результатов.

"Согласно последним указаниям главного военно-политического управления МО РФ критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании. А для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет — достаточно даже фотокопии документов", — говорится в сообщении.

Отдельно в ГУР добавили, что противник пытается увеличить количество избирателей, которые проголосуют за Владимира Путина. В частности, к таким лицам планируют также добавить тех бойцов ВС РФ, которые недавно погибли, пропали без вести или попали в плен.

Учитывая российские потери, которые они ежедневно получают в Украине, количество тех, кто в такой способ "поддержит" Владимира Путина может оказаться значительным, считают в украинской разведке.

"Кремль осуществляет целый комплекс мероприятий для фиктивного проведения так называемых "выборов президента РФ". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в России, ни за ее пределами", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта военный эксперт и полковник запаса Петр Черник заявил, что в России может начаться мобилизация после президентских выборов. По его словам, нет признаков того, что такое решение станет причиной бунтов среди населения.

Также сообщалось, как власти РФ мотивируют граждан ходить на выборы. Журналисты утверждают, что прямо на избирательных участках планируют развернуть мобильные пункты медиков для обследования россиян, которые приняли участие в голосовании.