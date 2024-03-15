"Откровенный шантаж": в Раде рассказали о политическом торге по рассмотрению закона о мобилизации

По словам нардепа Гетманцева, часть народных избранников хочет отдельного рассмотрения для каждой правки к законопроекту о мобилизации.

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии Times of Ukraine подтвердил, что некоторые парламентарии требуют рассматривать отдельно каждую правку к законопроекту № 10449 об усилении мобилизации, пока им не позволят выезжать за границу.

"Это откровенный шантаж, который мы слышим и слышим в разных форматах", — заявил Гетманцев и добавил, что считает "политический туризм" неприемлемым в нынешних реалиях.

Народный избранник напомнил, что к законопроекту о мобилизации подано более 4200 поправок.

"Большинство правок являются спамом. Это, например, когда римская цифра заменяется на арабскую. То есть, это правки, которые не несут смысловой нагрузки", — рассказал депутат.

По словам Гетманцева, происходит определенный политический торг между оппозицией и властью.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 10449 об усилении мобилизации. Ко второму чтению народные избранники подали более 4200 поправок.

7 марта председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что документ находится на рассмотрении в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. Он прогнозировал, что народные депутаты могут вынести окончательное решение по законопроекту уже до конца марта.