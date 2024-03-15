Мобилизация 18-летних в Украине: адвокат указал на деталь в законопроекте (видео)

Призывники в возрасте от 18 до 24 лет, которые прошли базовую подготовку, автоматически становятся военнообязанным и подлежат мобилизации, рассказал адвокат Роман Симутин.

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Адвокат Роман Симутин заявил, что в Украине могут начать призывать на военную службу 18-летних мужчин после принятия законопроекта о мобилизации. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Он отметил, что новый законопроект о мобилизации предлагает мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанных мужчин от 18 лет, однако документ также содержит интересную деталь.

Ч. 1 ст. 15. закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предлагает направлять на прохождение базовой военной службы мужчин от 18 до 25 лет. В частности, они могут выбрать год, в который пройдут подготовку, однако это должно быть до исполнения 24-х лет.

В соответствии с п. п. 1 ч. 1 ст. 37 на воинский учет берут призывников до 25 лет, однако также это касается и военнообязанных — призывников, прошедших базовую общевойсковую подготовку".

Роман Симутин отметил, что если человек в 18-24 года был призывником, то пройдя базовую подготовку, автоматически станет военнообязанным, а потому его смогут мобилизовать.

Напомним, адвокат Марина Бекало сообщила, что повестку могут вручить не только по месту жительства военнообязанного мужчины, но и через работодателя, на улице и в общественных местах. По ее словам, полномочия представителей ТЦК ограничиваются только вручением оповещения о вызове в военкомат или мобилизационным распоряжением.

Ранее исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно заявил, что некоторые мужчины смогут избежать призыва, платя высокие налоги. Речь идет о тех, кто занимает высокие официальные должности.