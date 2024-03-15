Мобілізація 18-річних в Україні: адвокат указав на деталь у законопроєкті (відео)

Призовники, віком від 18 до 24 років, які пройшли базову підготовку, автоматично стають військовозобов'язаним та підлягають мобілізації, розповів адвокат Роман Сімутін.

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Адвокат Роман Сімутін заявив, що в Україні можуть почати призивати на військову службу 18-річних чоловіків після прийняття законопроєкту про мобілізацію. Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

Він зауважив, що новий законопроєкт про мобілізацію пропонує мобілізувати до лав ЗСУ військовозобов'язаних чоловіків від 18 років, проте документ також містить цікаву деталь.

Ч. 1 ст. 15. закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонує направляти на проходження базової військової служби чоловіків від 18 до 25 років. Зокрема, вони можуть обрати рік, у який пройдуть підготовку, проте це повинно бути до виповнення 24-х років.

Відповідно до п. п. 1 ч. 1 ст. 37 на військовий облік беруть призовників до 25 років, проте також це стосується і військовозобов'язаних — призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку".

Роман Сімутин наголосив, що якщо чоловік у 18-24 роки був призовником, то пройшовши базову підготовку, автоматично стане військовозобов'язаним, а тому його зможуть мобілізувати.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало повідомила, що повістку можуть вручити не лише по місцю проживання військовозобовʼязаного чоловіка, але й через роботодавця, на вулиці та в громадських місцях. З її слів, повноваження представників ТЦК обмежуються лише врученням оповіщення про виклик до військкомату або мобілізаційним розпорядженням.

Раніше виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно заявив, що деякі чоловіки зможуть уникнути призову, сплачуючи високі податки. Йдеться про тих, хто обіймає високі офіційні посади.