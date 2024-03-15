Мобілізація в Україні: адвокат розповіла, де можуть вручати повістки чоловікам

За словами юриста Марини Бекало, українці можуть отримати повістку за місцем проживання, на роботі та в громадських місцях.

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На початку лютого Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Ці заходи діятимуть до середини травня. Про це нагадала адвокатка Марина Бекало в коментарі виданню ТСН.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1478, передбачено вручення повісток військовозобов'язаним особисто за місцем їхнього проживання, і це вимагає їхнього підпису (згідно з пунктом 32 цієї Постанови).

Згідно з пунктом 47 Постанови, повістка також може бути передана через роботодавця. У цьому випадку роботодавець зобов'язується повідомити свого працівника шляхом винесення відповідного наказу на підприємстві, установі або організації. Роботодавець повинен вручити працівникові повістку про виклик до військкомату, забезпечити його явку та надати звіт до ТЦК СП про виконання всіх заходів щодо оповіщення працівника.

Додатково, згідно з вказівками, передбаченими в Постанові, повістки можуть бути вручені військовозобов'язаним на вулицях і в громадських місцях.

Юристка зазначила, що відповідно до чинного законодавства представникам військкоматів не надаються повноваження для примусового доставлення громадян до ТЦК СП шляхом фізичного впливу, примусу тощо.

"Повноваження представників ТЦК СП у частині порядку оповіщення про виклик до ТЦК СП обмежуються виключно врученням повістки або мобілізаційного розпорядження. А отже, такі насильницькі дії представників ТЦК СП можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення або незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, що, звісно, матиме кримінальні наслідки", — пояснила вона.

Нагадаємо, чоловікам з інвалідністю можуть вручати повістки про виклик до ТЦК і СП. Такі особи мають уточнити свої військово-облікові дані.

Раніше повідомлялося про те, що робити, якщо на блокпосту чоловікові вручають повістку. Насамперед треба дізнатися причину зупинки авто та вимагати документи у працівників ТЦК.

Раніше юристка Марина Токмач розповіла, що деякі категорії чоловіків можуть законно відмовитися від отримання повістки. Це можливо тоді, коли ВЛК визнає особу непридатною до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.