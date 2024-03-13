Мобілізація в Україні: хто може відмовитися від повістки

За словами юристки Марини Токмач, громадяни, які виключені з військового обліку, звільнені від обов'язку з'являтися на медичну комісію за повісткою. Тому вручення таких повісток буде незаконним.

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Існують категорії громадян України, які мають право в законному порядку відмовитися від отримання повістки. Про це в інтерв'ю NV розповіла юристка Марина Токмач.

Марина Токмач наголосила, що в разі, якщо згідно з рішенням військово-лікарської комісії особу визнали непридатною до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, вона втрачає статус військовозобов'язаної. Це означає, що на неї не поширюються норми й правила військового обліку, встановлені законодавством України.

Також виключені з військового обліку громадяни не зобов'язані проходити медичну комісію за повісткою.

Виключення з військового обліку можуть запросити лише певні категорії громадян, а саме:

ті, хто засуджений до позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

громадяни, яких за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби;

ті, хто досяг граничного віку для перебування в запасі;

громадяни, які вже прийняті на військову службу;

особи, які проходять військову службу у вищих військових навчальних закладах;

громадяни, які відмовилися від українського громадянства і залишили територію України.

Для тих, хто був виключений з військового обліку, важливо знати, що вони звільнені від обов'язку з'являтися на медичну комісію за повісткою. Тому вручення таких повісток буде незаконним. Також, поновлення на військовому обліку для виключених громадян не передбачено чинним законодавством України, зазначила юристка.

"Згідно із законодавством, чинним на сьогоднішній день, поновлення на військовому обліку виключених з нього — не передбачено. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — наголосила вона.

Раніше повідомлялося про те, що робити, якщо на блокпосту чоловікові вручають повістку. Насамперед треба дізнатися причину зупинки авто та вимагати документи у працівників ТЦК.

Нагадаємо, українські військові раніше говорили, що практично всі силовики підійдуть для служби в піхоті. Базовий рівень вогневої та фізпідготовки у поліцейських кращий, ніж у будь-якого мобілізованого цивільного.