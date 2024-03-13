Мобилизация в Украине: кто может отказаться от повестки

По словам юристки МариныТокмач, граждане, которые исключены из воинского учета, освобождены от обязанности являться на медицинскую комиссию по повестке. Поэтому, вручение таких повесток будет незаконным.

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Существуют категории граждан Украины, которые имеют право в законном порядке отказаться от получения повестки. Об этом в интервью NV рассказала юрист Марина Токмач.

Марина Токмач подчеркнула, что в случае, если согласно решению военно-врачебной комиссии человек был признан непригодным к военной службе с последующим исключением из воинского учета, он утрачивает статус военнообязанного. Это означает, что на него не распространяются нормы и правила воинского учета, установленные законодательством Украины.

Также, исключенные из воинского учета граждане не обязаны проходить медицинскую комиссию по повестке.

Исключение из воинского учета могут запросить лишь определенные категории граждан, а именно:

те, кто осужден к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления;

граждане, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе;

те, кто достиг предельного возраста для нахождения в запасе;

граждане, уже принятые на военную службу;

лица, проходящие военную службу в высших военных учебных заведениях;

граждане, отказавшихся от украинского гражданства и покинувшие территорию Украины.

Для тех, кто был исключен из воинского учета, важно знать, что они освобождены от обязанности являться на медицинскую комиссию по повестке. Поэтому, вручение таких повесток будет незаконным. Также, восстановление на воинском учете для исключенных граждан не предусмотрено действующим законодательством Украины, отметила юристка.

"Согласно законодательству, действующему на сегодняшний день, восстановление на воинском учете исключенных из него — не предусмотрено. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, а органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что делать, если на блокпосту мужчине вручают повестку. Прежде всего надо узнать причину остановки авто и требовать документы у работников ТЦК.

Напомним, украинские военные ранее говорили, что практически все силовики подойдут для службы в пехоте. Базовый уровень огневой и физподготовки у полицейских лучше, чем у любого мобилизованного гражданского.