"Речь идет о преступлении": в Раде готовят документ о нелегитимности Путина, – нардеп (видео)

По словам депутата Александра Мережко, Украина не признает результаты "выборов" в РФ и уже приняла соответствующее постановление. Также готовится проект второго постановление, в котором будет идти речь о непризнании Путина легитимным президентом.

Верховная Рада Украины готовит обращение к странам мира, в котором будет содержаться призыв не признавать Владимира Путина легитимным президентом Российской Федерации. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко в эфире "Радио Свобода".

Мережко отметил, что Киев не признает легитимность "выборов" в России. По его словам, Рада уже приняла постановление, в котором говорится, что эти "выборы" следует рассматривать как международное преступление.

"С юридической точки зрения речь идет о преступлении", — сказал нардеп.

Кроме того, по словам Мережко, депутаты готовят еще одно постановление, в котором идет речь о непризнании Владимира Путина легитимным президентом.

Инициаторами обращения являются комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и председатель Верховной Рады.

"Основной пункт, основная идея этого обращения состоит в том, чтобы призвать страны мира, парламенты, государства не признавать Путина легитимным", — объяснил Мережко.

Мережко о "выборах" в РФ (31:28)

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 13 марта заявил, что Киев не будет признавать результаты "выборов" президента Российской Федерации, ведь в этой стране "никаких выборов уже давно нет".

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 19 марта сказал, что постановочные выборы в России не соответствовали критериям свободы или справедливости, однако "реальность такова, что Путин является президентом России" и Вашингтон продолжит "иметь дело с этой реальностью".