Путин против России: почему продление власти диктатора ведет страну к краху

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Да здравствует император?

Здравствует, но со своими нюансами.

Выборы в России прошли так, как и планировалось в Кремле. Рейтинг Путина позволял не манипулировать голосами. Это если бы выбирали президента. А тут речь шла о легитимации царя. Поэтому критичными были явка и процент голосов за Путина, который не мог быть меньше, чем на любых предыдущих выборах. При этом цифры воспринимались не как результат электорального процесса, а как мерило лояльности местной власти (как губернатора, так и местных элит) новому-старому губернатору. Поэтому даже в проблемных регионах и явка и голоса "за" зашкаливали. Особенно показательно выглядит картина по регионам, где по объективным причинам явку "нагнать" было сложно. Там за Путина якобы проголосовали все, кто может ходить или вообще двигаться. Например, та же Бурятия, имея меньший процент явки (что логично, учитывая сложную ситуацию с протестами), дает близкие к рекордным показатели. Как, впрочем, и Брянская, Белгородская и Курская области.

Второе отличие формата "выборы царя" — отношение к конкурентам. Рядом с императором не может быть фигуры, которую подданные могут воспринять как потенциальную альтернативу. Значит, все конкуренты довольствуются малым процентом. Причем процентом, который находится ниже "проходного барьера" для партий на думских выборах. Тоже логично — политическая жизнь возможна исключительно по соизволению царя. И он определяет, кто будет иметь больше "голосов" в парламенте. Исключение — монархисты (сегодня — "Единая Россия"), которые своего кандидата не выставляли. У остальных Путин будет забирать даже часть их электоральной и идеологической базы:

коммунистам отведена роль "свистка на чайнике" для стариков. С постепенным вымиранием электоральной базы будет вымирать и их позиция в российской политике. А выход на более молодых, основанный на мифе про СССР как "великую страну" заказан — эта идеологема уже используется Путиным;

ЛДПР. Возможно, самая печальная участь в среднесрочной перспективе. Эта партия последние 20 лет всегда выходила с более радикальными, более националистическим чем у Кремля, лозунгами. И имела своего избирателя. Но в 2023-24 годах, Путин решил приручить "проблемную" для него электоральную группу условных "российских имперцев-радикалов". Вначале не оставил там ярких фигур (Стрелкова можно пока не учитывать), а потом сам царь начал заигрывать с "ветеранами", "добровольцами", "защитниками России". Заигрывать, даже пугая часть своего окружения. Например, тезисом о "новой элите" страны. Соответственно, ЛДПР как проект исчерпал себя. Не может быть более радикальных патриотов, чем сам "царь батюшка";

условные либералы. Сразу оговорюсь, не стоит их воспринимать как идейно родственных либералам европейского пошиба. "Тут иное" — это люди, которые не отрицают имперских идеологем, но выступают лишь за более либеральные механизмы их реализации. Группа постоянна и стабильна — их количество колеблется в районе 20%. Но, поскольку Царь играет на другом поле (имперцы), эта группа не должна иметь единого центра сборки. Значит, ее будут дробить. С одной стороны, большой (как для этих выборов) процент отдали Даванкову. И он может стать одним из лидеров "парламентских" либеральных проектов. С другой, не списали в утиль Нечаева. То есть, даже у "думских либералов" будет конкуренция между собой. Часть (но не сразу, а когда надо будет запускать уличные акции якобы протеста) отдадут Надеждину. Он засветился, но при этом продемонстрировал абсолютную управляемость. Останется группа, которая ориентируется на лидеров в эмиграции. Она не опасна, исходя из динамики грызни между российскими эмигрантами. Проще говоря, условные 5% "кухонных демократов, слушающих "вражеские голоса", даже нужны. Выпуск пара и показательные посадки кого-то из этой группы с четко определенной периодичностью.

Есть изменения и в отношении с группами элит. Власть Путина до 2023 года была властью "арбитра" между группами влияния. То есть, посредника в разрешении споров, фигуры, которая, пусть и была выше, но старалась находить в конфликтных ситуациях компромиссное решение. При этом Путин не давал усилится одной из групп, чтобы не было искушения заменить его. Формат царя несколько иной. Башни Кремля могут обращаться к Путину. Но уже не информируя о проблеме, а "прося защиты". Царь может миловать и казнить. И Царь может менять свое мнение. То есть концепция "арбитр"- гарант договоренностей уходит в прошлое. Вместо нее "благосклонность царя — гарант твоих позиций". Функции арбитража останутся, но появляется опция решения по принципу желания одной персоны.

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Башни Кремля зашатались. Что Путин сделает с Россией после выборов-2024

На первый взгляд, ситуация для Путина прекрасна. И "патриоты России" будут утверждать, что ситуация прекрасна и для РФ (точнее, Российской Империи в ее новой реинкарнации). Но есть несколько особенностей и вызовов, которые сегодня не разрушают эту страну, но, в комплексе закладывают мину замедленного действия под ее основы. Среди ключевых:

выстраивание пирамидальной системы с уменьшением уровня делегирования полномочий. Путин-арбитр может разделять сферы ответственности. Путин-царь должен замыкать все на себе. Причем система будет меняться "снизу" — чиновникам желательно получать одобрение своих действий на самом верху. То есть количество обращений начнет увеличиваться. В том числе, даже по абсолютно ничтожным поводам. В условиях разрастания кризиса престарелый монарх может просто не успевать принимать решения. Это не разрушает страну, но создает проблемы в ее развитии даже в мирное время. Кроме того, страх перед царем — хороший мотиватор лояльности лишь до тех пор, пока не появляется возможность "слить царя";

кадры и противоречия внутри системы. Путин выстраивает царство. Где, кроме царя? Есть "бояре". То есть, происходит капсулирование системы на самом его верху. А это означает, что в перспективе 4-5 лет останавливаются социальные лифты. И тут имеем "мину под системой" — активность "технократов" (группы Грефа-Кириенко) по подготовке новых элит. Пока подающий надежды управленец молод, он может расти, выстраивать свою карьеру. Но до определенного уровня. Архаичная закапсулированная система предполагает реализацию старого анекдота времен СССР — "у генерала тоже есть дети". Далее капсулируется уровень, до которого успела "дорасти" молодая поросль. И социальная лестница для новой генерации управленцев становится на несколько ступеней короче. Как результат, получаем "медленно закипающий чайник", закопанный в основании пирамиды власти;

кадры и разум. Еще один побочный эффект персонализации системы. Социальные лифты иногда будут закидывать на верх отдельных управленцев. Но выбор между "умным, но самостоятельным" и "идиотом, но лояльным" всегда будет в пользу второго. Так постепенно уничтожается система реализации принятых решений. Кстати, первые ласточки процесса уже описаны в начале этого текста. С точки зрения работы с населением в проблемных регионах можно было "сыграть в альтернативу" либо в "демонстрацию проблем" — показать несколько меньшие, чем в среднем по РФ результаты. На такое (лишь частично) осмелились лишь в Новосибирской и Свердловской областях. В остальных регионах сработали по алгоритму "все пришли — все за Путина". И местные жители (те же участники протеста) должны в это поверить. Но выборы — мелочь: недоверие к результатам (если такое будет) нивелируется работой МВД и ФСБ. Ключевой вопрос в поведении управленцев, которые будут стараться понравиться царю и бояться самостоятельных решений. В спокойное время это не создает больших проблем. В кризисные периоды, такое "ожидание указаний" лишь усугубляет ситуацию. Кстати, пример такой деградации системы есть — это окружение Лукашенко;

технологическая отсталость России. Ситуация тут лишь ухудшается. Даже "разворот на восток" привел к привязке российской экономики к китайской (пока лишь частично), но не решил проблемы "технологического голода". "Товарищи из КНР" охотно покупают сырье и продают свою продукцию. Но передавать сложные технологические товары для российской промышленности не спешат. Для выхода из ситуации России необходимы грамотные управленческие решения и работа сразу с несколькими направлениями (те же США, ЕС, КНР, Япония). Но, смотри выше, быстрые решения при царе не всегда будут, а способности окружения постепенно деградируют.

Поэтому пик развития путинской системы, вероятнее всего, придется на ближайшие год-два (формирование "монархии"). Дальше пойдет постепенное затухание. Как системы управления, так и страны. Речь идет о годах и, возможно, паре десятилетий. Скорость будет зависеть от отношений с соседями (в том числе завершения войны в Украине) и от того, насколько эти соседи (в том числе, или в первую очередь, Украина) смогут стать успешными и динамично развиваться.

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