Башни Кремля зашатались. Что Путин сделает с Россией после выборов-2024

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Пик могущества Путина пройден. Теперь вопрос только в темпах падения.

Выборы 17.03 – это вершина могущества Путина. Далее система начнет процесс саморазрушения. Вопрос только в том, как долго этот процесс будет длиться.

Теперь главная идея Путина, а следовательно и России — это не Украина, не строка в истории и даже не переписывание истории. Главная идея Путина – править как можно дольше в статусе императора и умереть своей смертью в своем кресле. Именно этой идее теперь все подчиняется. Победа над Америкой, Россия как третий полюс — это все теперь второстепенные, подчиненные вещи. И теперь, когда мы будем анализировать все, что делается в Кремле, мы должны рассматривать именно через изменение этой парадигмы. Система управления, построенная как корпорация, держащаяся на конкуренции разных башен Кремля, начинает трансформироваться ускоренными темпами. Фактически без переходного периода система входит в период "неоандроповщины". И здесь уже не башни Кремли, а политсиндикат примерно 15-20 избранных людей, которые становятся сословным хребтом режима (большинство из них силовики). Но в отличие от политбюро, не существует коллективных решений или, тем более, коллективных заседаний. У каждого есть свой фрагмент власти и полномочий. Корпоративная логика управления меняется на индивидуальную, со всеми вытекающими последствиями. Между прочим, часть членов синдиката входит в новую систему на правах безгрешности, с уверенностью, что у них есть индульгенция на любые ошибки. Хотя, конечно, через некоторое время, как в свое время показательно сажали Ходорковского, точно так могут посадить и кого-то из членов синдиката. Но зачистки все равно не будут массовыми, поэтому каждый из них будет жить в парадигме: я почти неприкосновен. Новая идеология России, исходя из неоимператорского статуса Путина – это "путин". А главный слоган России — "говорю Путин — подразумеваю Россия, говорю Россия — подразумеваю Путин". Конечно, по России не будут ставить памятники, и в школах не будут вешать портреты в каждом классе. Но в СМИ, фильмах и т.д. уровень присутствия Путина резко возрастет. Он будет практически повсюду, кроме монументального искусства (хотя в какой-то Чечне, вполне реально, что памятник будет поставлен.

А теперь о том, почему я считаю, что пик пройден.

Система закапсулировалась, и новый синдикат, с точки управления процессами, — это возвращение в ручное управление, предусматривающее гораздо большее количество управленческих ошибок, чем система башен Кремля. Собственно, она (новая система) будет держаться исключительно на доминанте страха и клеветы. Путин, конечно, оставляет за собой арбитражную функцию как основу легитимности всей системы. Но он не будет вникать в детали, дискуссии будут идти исключительно в пределах ссор и создания ситуативных союзов между членами синдиката. Для Путина всегда результатом было и есть, прежде всего, отладка процесса. Но невыполнение задач, поставленных перед запуском процессов, не станет (уже не стало) причиной для запуска новых социальных лифтов для вхождения в синдикат. Катастрофическая технологическая отсталость в России. Без диверсификации внешней политики эта отсталость за 3-5 лет станет значимой проблемой не только для экономики, но и для возможности принимать управленческие решения. Табу даже в мыслях о поиске преемника. Преемник невозможен в нынешней конфигурации, а потому горизонт планирования элит — смерть Путина.

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