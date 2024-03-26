"Не заслуживает никакого внимания": глава СБУ Малюк отреагировал на свой арест в РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал генерал-майора по обвинению "в террористическом акте" и объявил его в "федеральный и межгосударственный розыск". Глава СБУ отметил, что его и других украинцев волнует только трибунал над Владимиром Путиным.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал решение Басманного суда Москвы о своем заочном аресте по обвинению в терроризме таким, что вообще не заслуживает внимания. Об этом он сказал в комментарии Фокусу.

26 марта стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал генерал-майора по обвинению "в террористическом акте" и объявил его в "федеральный и межгосударственный розыск".

"Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд — над их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", — заявил глава СБУ.

В суде в России Малюку избрали "меру пресечения" в виде содержания под стражей на 2 месяца. Отсчет срока должен начаться с момента его экстрадиции на территорию РФ или его задержания в Росии. Малюка якобы обвиняют в совершении террористического акта, речь идет о попытке подрыва Крымского моста.

Вместе с Малюком за террористический акт на Крымском мосту суд в Москве избрал заочный арест еще одному фигуранту — меру пресечения в виде заключения под стражу Инасаридзе Александра, уроженца и гражданина Грузии.

Инасаридзе предъявлено обвинение в совершении теракта, контрабанде взрывчатки и тому подобное. Судом ему тоже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца с его экстрадиции на территорию РФ.

Напомним, что 25 марта глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые операции против россиян, которые будут наносить врагу все больший вред.

Ранее сообщалось, что СБУ в прошлом году уничтожила 47 агентурных сетей. По словам главы СБУ Василия Малюка, предатели Украины и их агентурные сети — настоящие "гадюшники" и каждую такую гадюку нужно задокументировать и выявить.