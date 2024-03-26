"Будет что-то предложено": в ОП рассказали, почему Зеленский уволил Данилова из СНБО

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, назначение Александра Литвиненко на должность секретаря СНБО вместо Алексея Данилова является стандартной кадровой ротацией.

Увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны рассматривается как обычная кадровая ротация, необходимая для "динамизации процессов" на соответствующих этапах войны. Бывшему секретарю СНБО предложат другую должность. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию LIGA.net.

Подоляк подчеркнул, что назначение Александра Литвиненко на должность секретаря СНБО вместо Алексея Данилова является стандартной кадровой ротацией. Он отметил, что президент Владимир Зеленский выражал намерение усилить свою команду и вносить изменения в состав, особенно в условиях войны с Россией, где требуется более динамичный подход к управлению.

"Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду, потому что мы находимся на соответствующих этапах войны и каждый этап требует динамизации процессов", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что в данной ситуации важно учитывать стратегические аспекты работы в условиях войны и предлагать соответствующие инициативы для обеспечения эффективности управления военными и оборонными процессами.

Он также отметил, что президент Зеленский подходит к кадровым вопросам очень осторожно и при отсутствии "криминальных историй" предлагает членам своей команды новые должности на основе их потенциала и способности продолжать реализовывать свои видения в интересах государства.

Чем будет заниматься Данилов

Подоляк заверил, что Алексею Данилову будет предложена другая должность, на которой он сможет продолжить работать на пользу страны.

"То есть будет что-то предложено и, безусловно, мы будем видеть Данилова работающим на пользу Украине", – добавил он.

Зеленский уволил Данилова

26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым были уволены Алексей Данилов с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки. Новым председателем Службы внешней разведки стал Олег Иващенко, а Данилова сменил Литвиненко.

Сам Данилов не назвал причин отставки. В своем посте в Facebook он поблагодарил президента и команду, а также поблагодарил судьбу за возможность работать на интересы Украины в мирное и военное время.