При одном условии: Макрон допустил участие Путина во встрече лидеров G-20

По словам французского лидера, если присутствие президента РФ на саммите будет "полезным", то "мы должны это сделать", однако эта инициатива не должна "создать раскол".

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность присутствия президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", который состоится в ноябре 2024 года в Бразилии. Об этом пишет RFI.

Сообщается, что обсуждение присутствие российского президента на заседании G-20 обсуждалось в рамках совместной пресс-конференции Эмманюэля Макрона с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва в Бразилиа.

По словам журналистов, Макрон заявил о необходимости достичь консенсуса среди лидеров G-20 в вопросе приглашения Путина на саммит. По его словам, это будет "работой бразильской дипломатии".

Макрон также заявил, что если подобная встреча может быть "полезной", то "мы должны это сделать". При этом он подчеркнул, что если вопрос приглашения Путина "без сомнения, создаст раскол", то этого не должно произойти.

Как отмечают авторы публикации, Бразилия приняла председательство в "Большой двадцатке" в декабре и стремится получить поддержку новых источников финансирования политики по борьбе с голодом и изменением климата.

Напомним, по данным СМИ от 26 марта Макрон отправился в трехдневную поездку в Бразилию, в частности, чтобы убедить президента страны встать на сторону Киева, так как до настоящего момента Лулу стремился сохранять нейтралитет.

Ранее, 4 декабря Лула заявил, что готов пригласить Путина на саммит стран G20 в Бразилию, однако президенту РФ придется "оценить последствия" своего приезда. По словам бразильского лидера, Путин "знает, что может произойти".