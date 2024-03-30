Зеленский может уволить еще одного заместителя Ермака, — СМИ

По данным журналистов, компанию Андрею Смирнову и Алексею Днепровскому может составить Андрей Сибига. После увольнения он и в дальнейшем будет заниматься дипломатической работой.

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить еще одного топ-руководителя Офиса президента. Банковую может покинуть Андрей Сибига, который является заместителем Андрея Ермака. Об этом пишет издание NV со ссылкой на собственные источники.

Когда именно это может произойти пока неизвестно.

В Офисе президента Сибига отвечает за дипломатическое направление работы.

"Он после увольнения также будет заниматься дипломатической работой", — сообщает издание.

Последние кадровые изменения на Банковой

29 марта президент Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Первый — отвечал за юридическое направление. Второй — за образовательную сферу. Новыми заместителями Андрея Ермака, согласно указам главы государства, стали заместитель министра юстиции Ирина Мудрая и руководитель кабинета руководителя Офиса президента Елена Ковальская.

Утром 30 марта на сайте президента появился еще ряд указов об увольнении советников Зеленского. Свои обязанности больше не будут исполнять Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий и Олег Устенко. Также с должности первого помощника главы государства уволен давний друг и бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

Кроме того, опубликованы указы об увольнении двух уполномоченных президента — Натальи Пушкаревой и Алены Вербицкой. Кто будет исполнять их обязанности пока неизвестно.