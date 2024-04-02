Кабмин уволил заместителя главы МИД Джапарову: она отреагировала

Эмине Джапарова занимала должность с 2020 года. Она поблагодарила министра Дмитрия Кулебу за четыре года совместной работы и призвала не ошибиться на пути к победе.

Кабинет министров Украины уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины. Бывшая чиновница поблагодарила за четыре года совместной работы Дмитрия Кулебу. Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Кабмина.

"Уволить Джапарову Эмине Айяровну с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", — говорится в тексте документа.

Важно Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко

Джапарова уже прокомментировала свое увольнение на странице в фейсбук.

"Друзья, правительство уволило меня с должности Первого заместителя министра Министерство иностранных дел Украины. Путь в 4 года по приглашению Дмитрия Кулебы как целая эпоха! Не люблю итогов и выводов — думаю их должно делать общество. Добавлю, что для меня ценностным было и есть — служение. Своей стране и народу. Все остальное — форма", — написала Эмине.

Она поблагодарила друзей, коллег и партнеров за совместный путь к победе Украины в войне с Россией и призвала не ошибиться на этом пути.

Скриншот Эмине Джапарова Фото: Скриншот

Напомним, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента. Кроме того, глава государства уволил Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого и Олега Устенко с должностей советников, а также двух уполномоченных президента — Наталью Пушкареву и Алену Вербицкую.

29 марта глава государства Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Новыми заместителями Андрея Ермака стала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая и руководитель кабинета руководителя Офиса президента Елена Ковальская.