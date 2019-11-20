Моуриньо возвращается в АПЛ и становится у руля "Тоттенхэма"
Жозе Моуриньо стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
Об этом говорится в релизе на сайте футбольного клуба.
Контракт рассчитан до конца сезона 2023 года. В год португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов стерлингов - это почти вдвое больше, чем получал предыдущий тренер "шпор" Маурисио Почеттино.
"Рад оказаться в клубе с такой большой историей и такими горячими болельщиками. Качество основного состава и молодежка в равном степени меня восхищает", – сказал Моуриньо по случаю своего назначения.
Президент клуба Дэниэл Леви, в свою очередь, отметил, что Моуриньо – один из самых успешных тренеров в истории футбола.
"У него есть огромный опыт, он отличный вдохновитель и превосходный тактик... Мы верим, что он принесет новую энергию в раздевалку", – заявил он.
Болельщики "Тоттенхэма" неоднозначно восприняли приход Моуриньо и уже попросили руководство клуба объяснить, каким они видят развитие команды в долгосрочной перспективе.
Футболисты же в Twitter принялись не приветствовать нового тренера, а благодарить ушедшего. Лидер "шпор" Харри Кейн пишет, что Почеттино помог ему достичь поставленных целей, а Деле Алли поблагодарил ушедшего коуча за все, что тот для него сделал.
По словам Леви, он принял решение уволить Почеттино из-за плохих результатов команды на внутренней арене в конце прошлого и начале текущего сезонов.
Маурисио пришел в "Тоттенхэм" в 2014 году и прежде всего запомнился своей трансферной политикой: часто клуб не совершал ни одной покупки и продажи во время целого трансферного окна.
Наибольшее достижение аргентинского специалиста – прошлогодний выход в финал Лиги Чемпионов, в котором "шпоры" уступили "Ливерпулю".
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре 2018 года "Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера. Впоследствии "дьволы" пригласили на место португальца своего бывшего игрока Уле Гуннара Сульшера.
- После увольнение Моуриньо работал на телеканале beIN SPORTS в качестве эксперта и обзревал некоторых матчи Английской премьер-лиги и Кубка Азии.