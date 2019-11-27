Самые интересные события для ставок в 2019 году

Сегодня можно сделать ставку на практически любое событие и оказаться в ощутимом выигрыше. Даже далекий от спорта человек сможет найти интересное направление в букмекерской конторе. Масса политических, научных, светских событий происходят регулярно и дают возможность сделать правильную ставку буквально каждый день.

Главные спортивные события года

Спортивное направление традиционно наиболее популярно. По статистике наиболее востребованными видами ставки на спорт являются:

Футбол Большой теннис Хоккей Баскетбол Формула 1 Бокс ММА

Главные ежегодные футбольные события – финалы Лиги Чемпионов и Европы. Сейчас к ним добавился новый турнир – Лига Наций УЕФА, который проводится среди национальных сборных.

Большой теннис отмечен тремя крупными турнирами – Ролан Гаррос, Уимблдон и американский US Open. Лучшие спортсмены мира заявляются на эти соревнования.

Хоккей это прежде всего NHL и главный финал года – сражение на льду за кубок Стенли.

Самые горячие и интересные матчи на баскетбольных площадках идут в финалах NBA и новой женской лиге WNBA.

Королевские гонки остаются самым популярным автоспортом. Главное событие – звание чемпиона мира для лучшего гонщика и кубок конструкторов для лучшей команды чемпионата. Однако есть и отдельные наиболее известные заезды. Например, гран-при Монако или гонка на бешеных скоростях в Монце.

Бокс прежде всего приковывает внимание в тяжелых и супертяжелых категориях. После ухода братьев Кличко, в главной категории появилась новая звезда Энди Руис, который стал суперчемпионом и каждый его бой захватывает дух.

ММА наиболее динамичная и зрелищная дисциплина, которая набирает все больше популярности. Поединки Хабиба, Бейдера и Конора Макгрегора заслуживают хорошей ставки.

Политические и научные события года

Букмекеры активно принимают ставки на различные политические события. Можно поставить на победителя президентской гонки, например, в США. Или результат голосования по особенно значимому вопросу.

Нобелевская премия традиционно отбирает кандидатов в обстановке секретности. Однако это не мешает делать ставки на лауреатов в различных дисциплинах.

Сегодня все знают об Илоне Маске. Полетит ли его новая ракета в этом году? Будет ли успешен проект StarShip? На это можно сделать ставку. Как и на любое другое важное событие в космосе. Повторная высадка на Луну. Экспедиция на Марс до 30 года. Запуск нового ракетоносителя от Роскосмоса. Общий зачет космических пусков по итогам года.

Светские события года

Наиболее известные и значимые события доступны для ставок. Разведется ли Майли Сайрус с актером Лиамом Гемсвортом. Кто поедет на Евровидение. Кого родит Мила Йовович. Правильный ответ на такие вопросы, принесет хорошие деньги.

Вручение кинопремии Оскар одним из первых массово попало в букмекерские списки. Спустя десятилетия, ключевое кинособытие года позволяет делать ставки и выигрывать угадывая победителей.

Музыкальная премия Грэмми ежегодно собирает лучших исполнителей со всего мира. Перспективную певицу или коллектив можно поддержать ставкой и выиграть хорошие деньги.