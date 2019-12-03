Андрей Лунин вошел в топ-5 молодых игроков мира по версии France Football
Награда досталась футболисту "Ювентуса" Матейсу Де Лигту
Вратарь сборной Украины и "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в топ-5 лучших молодых игроков 2019 года по версии France Football. Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.
Приз Копа-2019, который вручается лучшему молодому игроку года достался футболисту Ювентуса и сборной Нидерландов Матейсу Де Лигту, который смог со своим "Аяксом" в сезоне 2018/2019 пройти до полуфинала Лиги Чемпионов и выиграть чемпионат Нидерландов.
Также Лунин остался позади таких игроков как Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико" Мадрид), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид").
Напомним, что раньше Андрей Лунин вошел в топ-20 награды Golden Boy, которая присуждается лучшему молодому футболисту сезона.
Как ранее сообщал Фокус:
- Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.
- Лучшим игроком года, на церемонии награждения "Футбольные звезды Украины-2019", был признан полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон.