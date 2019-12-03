Андрей Лунин вошел в топ-5 молодых игроков мира по версии France Football

Награда досталась футболисту "Ювентуса" Матейсу Де Лигту

Вратарь сборной Украины и "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в топ-5 лучших молодых игроков 2019 года по версии France Football. Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.

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Приз Копа-2019, который вручается лучшему молодому игроку года достался футболисту Ювентуса и сборной Нидерландов Матейсу Де Лигту, который смог со своим "Аяксом" в сезоне 2018/2019 пройти до полуфинала Лиги Чемпионов и выиграть чемпионат Нидерландов.

Также Лунин остался позади таких игроков как Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико" Мадрид), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид").

Напомним, что раньше Андрей Лунин вошел в топ-20 награды Golden Boy, которая присуждается лучшему молодому футболисту сезона.

Как ранее сообщал Фокус:

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.