Я верю в Джошуа, несмотря на его поражение, – Кличко-младший

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что верит в победу Энтони Джошуа в реванше против Энди Руиса, несмотря на тяжелое поражение в первом поединке. Украинец сказал, что тоже бывал в подобной ситуации, вспомнив одно из своих поражений, которого от него никто не ждал.

Об этом сообщает Business Insider.

"Позвольте мне напомнить вам один момент. Вернемся в 2004 год, когда я боксировал против Леймона Брюстера в Лас-Вегасе. Весь бой до пятого раунда даже комментаторы говорили, что Кличко откровенно доминирует, что он слишком хорош. Но в пятом раунде я проиграл, после чего меня полностью списали со счетов", – сказал Кличко-младший.

"Никто бы не поверил, что комментаторы списали самого успешного супертяжеловеса в истории. Никто! Но это так, я был полностью списанным. Никто тогда и предположить не мог, что этот парень станет самым доминирующим чемпионом в супертяжелом весе, побеждая 12 лет", – добавил он.

Владимир заявил, что верит в то, что Джошуа еще проявит себя и сможет доминировать в супертяжелом дивизионе профессионального бокса.

"Я действительно верю в Энтони Джошуа, несмотря на его поражение. Я тоже проигрывал боксерам, которым не должен был проигрывать. Я верю, что Энтони - совершенный атлет, пусть сейчас он и не является чемпионом. Джошуа может доминировать в хэвивейте, у него для этого есть все способности", – сказал Кличко.

В своем последнем бою в карьере 29 апреля 2017 года в Лондоне Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом, назвав его своим преемником в супертяжелом весе.

Один из удачных моментов для Владимира Кличко в поединке с Джошуа

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по всем возможным версиям Владимир Кличко лично опроверг многочисленные слухи по поводу своего возможного возвращения в ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.