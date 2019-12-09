Четыре года без Олимпиад и чемпионатов мира. WADA наказало Россию за махинации с допинг-пробами

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года.

Об этом сообщает ТАСС.

Решением WADA Россия также на четыре года лишена права принимать и подавать заявки на проведение чемпионатов мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия.

Такие санкции против России связаны с тем, что после частичного восстановления статуса российского антидопингового агентства РФ должна была передать WADA данные Московской антидопинговой лаборатории с пробами российских спортсменов.

РУСАДА сделала это, но эксперты WADA обнаружили, что кто-то несанкционированно внес серьезные изменения в ней. Доступ к ней был лишь у высших спортивных чиновников РФ.

Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб на допинг у российских спортсменов.

Как ранее сообщал Фокус:

МОК требует от российских спортсменов вернуть 24 олимпийские медали из-за допинга. Масштабные перепроверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами.