Четыре года без Олимпиад и чемпионатов мира. WADA наказало Россию за махинации с допинг-пробами
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года.
Об этом сообщает ТАСС.
Решением WADA Россия также на четыре года лишена права принимать и подавать заявки на проведение чемпионатов мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия.
Такие санкции против России связаны с тем, что после частичного восстановления статуса российского антидопингового агентства РФ должна была передать WADA данные Московской антидопинговой лаборатории с пробами российских спортсменов.
РУСАДА сделала это, но эксперты WADA обнаружили, что кто-то несанкционированно внес серьезные изменения в ней. Доступ к ней был лишь у высших спортивных чиновников РФ.
Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб на допинг у российских спортсменов.
Как ранее сообщал Фокус:
- МОК требует от российских спортсменов вернуть 24 олимпийские медали из-за допинга. Масштабные перепроверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами.
- Знаменитый российский легкоатлет (спортивная ходьба) Сергей Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за повторное нарушение антидопинговых правил.