Команда Усика хочет незамедлительного боя с Джошуа

Промоутер Александра Усика Александр Красюк настаивает на незамедлительном поединке украинского боксера с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и хочет, чтобы WBO официально санкционировало этот бой. Об этом сообщает BoxingScene.

7 декабря в пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия) Джошуа вернул титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO, закрыв сенсационное июньское поражение уверенной победой в реванше над мексиканцем Энди Руисом (33-2, 22 КО).

"Всё просто: в WBO санкционировали бой между обладателем титула и обязательным претендентом. Теперь мы ожидаем, что организация направит официальное письмо победителю реванша", – заявил Красюк.

Проблема в том, что на бой с Джошуа претендует также и обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) из Болгарии.

Издание отмечает, что вероятнее всего сначала состоится встреча Джолшуа с Кубратом Пулевым, так как у них меньше времени для проведения боя. Британцу и болгарину необходимо встретиться до 31 мая 2020 года, в то время как у Усика и Джошуа есть 180 дней для поединка.

Президент WBO Франсиско Валкарсель, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил: "У Джошуа сейчас два обязательных претендента. С одной стороны на него давит обязательный претендент по линии IBF Пулев. С другой стороны наш обязательный претендент Усик. Мы должны как то решить этот вопрос, потому что чемпион не может сражаться против двух претендентов одновременно".

"Мы должны найти общее решение с IBF", – добавил он.

По словам Валкарселя, данную ситуацию можно было бы разрешить в суде.

" Я повторюсь: мы не можем требовать от Джошуа незамедлительно принять бой, поскольку у него два обязательных претендента. Выход из ситуации? Возможно, его придётся искать в суде. Ведь все согласились на бой-реванш, понимая, что обе организации затем потребуют провести незамедлительный бой с их обязательным претендентом. У нас отличные отношения с IBF. Но я не исключаю, что рассмотрение этого дела состоится в суде", – сказал Валкарсель.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по всем возможным версиям Владимир Кличко лично опроверг многочисленные слухи по поводу своего возможного возвращения в ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.