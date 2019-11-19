Мы нацелены на бой с Усиком, – менеджер Чисоры

Бой с Усиком будет интересным, поскольку Александр – обязательный претендент, абсолютный чемпион и боксер, у которого нет поражений, считает Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Дэвид Хэй, который в свое время проиграл титул Владимиру Кличко, а сейчас является менеджером британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, считает, что поединок его подопечного с Александром Усиком может состояться.

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

В декабре Чисора должен был боксировать с другим известным тяжеловесом Джозефом Паркером, но тот отказался от боя. Сейчас же Паркер пришел в норму и вновь вызывает британца на поединок.

У Дэвида Хэя по этому поводу есть свое мнение.

"Этот бой может состояться, но для меня Усик определенно является фаворитом, соперником, которого я хочу, и которого хочет Дерек", – заявил Хэй.

Он считает, что бой его подопечного с Усиком был бы более интересным и более значимым.

"Дерек победил бы Паркера. Это должно было стать просто ступенькой к бою с Усиком. Паркер сам отказался от боя, тут нет вины Дерека. Считаю, бой с Усиком более интересным, поскольку Александр – обязательный претендент, абсолютный чемпионом и боксер, у которого нет поражений", – сказал Хэй.

Отметим, что менеджер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс предостерег Дерека Чисору от такого поединка. Специалист предположил, что бой с Усиком может стать для Чисоры последним в его карьере.

"Прекратите бегать, пытаясь найти другие варианты. Не думайте о том, что они могут принести вам больше денег. Скорее всего, Чисора проиграет Усику. Он может заработать больше, но это будет что-то вроде прощального поединка, – сказал Хиггинс.

Он добавил, что если Чисора и Хэй выберут бой с Усиком, это значит, что они выбросили белый флаг.

В боксерском мире Чисора славится своей скандальностью. В свое время он дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка.

Чисора запомнился также тем, что перед тем поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко. Кроме того, Дерек устроил драку со своим нынешним менеджером Дэвидом Хэем, когда тот еще был действующим боксером. После этого Чисора был на определенный срок дисквалифицирован.

Как ранее сообщал Фокус:

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