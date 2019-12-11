Американские спортсмены готовят бойкот россиян на Олимпиаде-2020

Некоторые спортсмены из США выразили желание проводить акции против спортсменов из России во время Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, они собираются покидать церемонии награждения, если на подиуме окажутся спортивные представители России, либо жестами выражать свой протест.

В США некоторые считают, что россияне не должны быть допущены к Олимпиаде-2020.

9 декабря Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA)исполком ВАДА выдвинул санкции в адрес российских спортсменов и представителей российских спортивных организаций, согласно которым им запрещено принимать участие в крупных международных соревнованиях из-за применения допинговых препаратов и фальсификации анализов спортсменов. В то же время в исполкоме WADA отметили, что спортсмены от России смогут участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом.

По мнению американских борцов с допингом, Россию необходимо полностью исключить из международных спортивных соревнований.

Как сообщает The Times, сегодня, 11 декабря Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит возможность наложение большего штрафа на Россию, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом.

Как ранее сообщал Фокус:

МОК требует от российских спортсменов вернуть 24 олимпийские медали из-за допинга. Масштабные перепроверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами.