Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко номинирован Американской ассоциацией журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), на звание лучшего боксера десятилетия (награду Joe Louis Fighter of the Decade).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Кроме Кличко на награду претендуют еще четыре боксера: американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, а также мексиканец Сауль Альварес и филиппинец Мэнни Пакьяо.

Победитель в номинации будет объявлен 17 января следующего года.

Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры боксеров, однако время от времени появляются слухи о возвращении их в ринг.

Так, на своей странице в Twitter Кличко запустил голосование: он предложил подписчикам поставить лайк под понравившимся вариантов, опубликовав три поста со следующим содержанием: "Давайте я вас развлеку, а вы скажете, понравился бы вам поединок "Уайлдер vs Кличко", "Джошуа vs Кличко" и "Фьюри vs Кличко".

Пока что больше всего "лайков" собрал вариант боя с Фьюри, которому Владимир проиграл в Дюссельдорфе в ноябре 2015 года.

Украинец объявил о завершении спортивной карьеры в августе 2017 года, после того как проиграл поединок нынешнему обладателю чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. С того момента он пристально следит за событиями в мире бокса и поддерживает физическую форму.

Сам Владимир Кличко прямо еще не заявлял, что собирается возвращаться в ринг, однако намекнул, что снова готов надеть перчатки только для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который стал старейшим чемпионом в супертяжелом весе в истории в 45 лет.

Владимир Кличко первый бой на профессиональном ринге провел в 1996 году, а последний – в 2017-м. За это время украинец провел 69 боев, одержал победу в 64 из них и потерпел пять поражений. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по всем возможным версиям Владимир Кличко лично опроверг многочисленные слухи по поводу своего возможного возвращения в ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.