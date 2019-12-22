Украина заняла третье место на зимних Дефлимпийских играх-2019

В Италии украинская сборная заняла третье место в медальном зачете на зимних Дефлимпийских играх-2019, в которых участвуют спортсмены с нарушением слуха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Так, на первом месте медального зачете оказалась сборная России. Спортсмены из РФ завоевали 48 медалей из них 17 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых.

Второе место забрала Италия, чьи спортсмены завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали. А на третье место вышла Украина с 11 медалями, из которых 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

Сразу три золотых медали получил украинец Дмитрий Мажаев в лыжных гонках, а третье "золото" получили шахматистки в командных соревнованиях.

Серебренные медали для украинской сборной завоевали шахматистка Татьяна Бакланова, лыжник Павел Мандзюк в спринте, лыжники Анастасия Лаврик и Владимир Пышняк в командном спринте свободным стилем, лыжник Андрей Андриишин в гонке свободным стилем.

Бронзовые медали получили лыжники Елизавета Ноприенко и Руслан Денисенко

Президент Владимир Зеленский сегодня поздравил сборную страны с успешным завершением соревнований.

"Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное – вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности", – написал президент в Facebook.

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