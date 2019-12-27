Биатлон. Меркушина в 14 лет стала самой молодой чемпионкой Украины

14-летняя Александра Меркушина выиграла сразу два "золота" на взрослом чемпионате Украины по биатлону.

Об этом сообщает iSport.

Чемпионат проходит в Тысовце. Меркушина за два дня взяла "золото" в двух "спринтах".

В первый день Александра единожды промахнулась и опередила дважды промахнувшуюся Любовь Кипяченкову почти на минуту.

Во втором спринте Меркушина допустила уже целых четыре промаха, но это все-равно сумела опередить на 12 секунд Юлия Городняя, которая промахнулась лишь дважды.

Таким образом, Меркушина стала самой молодой в истории чемпионкой Украины среди взрослых.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте российский специалист, старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин объявил, что прекращает сотрудничать с командой.