Биатлон. Меркушина в 14 лет стала самой молодой чемпионкой Украины
14-летняя Александра Меркушина выиграла сразу два "золота" на взрослом чемпионате Украины по биатлону.
Об этом сообщает iSport.
Чемпионат проходит в Тысовце. Меркушина за два дня взяла "золото" в двух "спринтах".
В первый день Александра единожды промахнулась и опередила дважды промахнувшуюся Любовь Кипяченкову почти на минуту.
Во втором спринте Меркушина допустила уже целых четыре промаха, но это все-равно сумела опередить на 12 секунд Юлия Городняя, которая промахнулась лишь дважды.
Таким образом, Меркушина стала самой молодой в истории чемпионкой Украины среди взрослых.
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