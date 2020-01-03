Сейв Лунина попал в десятку лучших по итогам 2019 года

Сейв украинского голкипера Андрея Лунина в матче против "Атлетико" попал в топ-10 лучших сейвов в испанской La Liga по итогам 2019 года.

Кипер "Леганеса" в великолепном прыжке вытащил из девятки удар Тома Лемара со штрафного.

Впрочем сейв украинца не спас его команду от минимального поражения – 0:1.

Лунин в топе занял 7 строчку, возглавил же рейтинг кипер "Уэски" Роберто Сантамарии в матче против "Жироны".

Видео топ-10 лучших сейвов Ла Лиги 2019 года:

Как ранее сообщал Фокус:

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал, сколько денег тратит в месяц.