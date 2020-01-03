Ольга Харлан – лучшая спортсменка декабря в Украине, – НОК

Украинская саблистка Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой декабря по версии Национального олимпийского комитета Украины. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Шестикратная чемпионка мира получила высокое признание благодаря блестящей победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), отметили в Национальном олимпийском комитете. В финале турнира Харлан победила китаянку Цянь Цзяжуй (15:9).

“По итогам сезона во второй раз подряд Ольга Харлан выиграла общий зачет у саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере”, – говорится в сообщении.

Для Ольги Харлан это уже второе высокое признание НОК, что является рекордом среди всех украинских спортсменов.

Она является шестикратной чемпионкой мира по фехтованию. Также Харлан – первая в истории спортсменка, выигравшая "золото" мирового первенства в индивидуальной сабле четыре раза (2013, 2014, 2017, 2019).

Звание лучшего тренера декабря получил ее наставник Юрий Марченко.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште, одолев россиянку Софью Великую со счетом 15:14.