Украинка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA в Аделаиде, где сыграет с первой ракеткой мира
Вторая "ракетка" Украины 19-летняя одесситка Даяна Ястремская вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Аделаиде (Австралия), где сыграет против австралийской теннисистки Эшли Барти, занимающей на данный момент первое место в рейтинге WTA.
Об этом сообщает Champion.com.ua.
В матче 1/2 финала Ястремская, которая занимает 24 строчку рейтинга WTA, за 1 час 45 минут нанесла поражение Арине Соболенко из Беларуси (№12 WTA) - 6:4, 7:6 (7:4).
"С Ариной Соболенко мне удобно играть, она действует агрессивно и у нас похожий стиль игры, так что мне комфортно. Мне нравится, как она ударяет по мячу. В этом много энергии, но мне довольно комфортно. Во втором сете, когда я вела 3-1, то я чувствовала, что мои ноги стали немного тяжелыми, я почувствовала, будто немного устала. Так что я потеряла концентрацию, а затем Саша (тренер теннисистки Александр Бажин) вышел на корт, я получила немного энергии и я на самом деле старалась выполнять то, что он мне сказал. Думаю, что я просто боролась, вот и все", – сказала Даяна после выхода в финал.
Во втором поединке 1/2 финала Эшли Барти в трех сетах переиграла Даниэль Коллинз. Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).
Тренер украинской теннисистки Александр Бажин рассказал, что у его подопечной невероятный потенциал.
"Я действительно верю, что у Даяны невероятный потенциал и, надеюсь, мне удастся максимально раскрыть его… Я пытаюсь донести Даяне, что давление и агрессия могут проявляться в различном виде. Как только она осознает это, она станет еще более сбалансированным игроком, и тогда у других теннисисток будут большие неприятности", – сказал Бажин.
Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет 782,9 тыс. долларов США.
Как ранее сообщал Фокус:
- Элина Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA в Китае.
- В прошлом году Даяна Ястремская в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышли в финал турнира серии Premier Mandatory в Пекине.