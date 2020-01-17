Тренер Даяны Александр Бажин считает, что у его подопечной невероятный потенциал

Вторая "ракетка" Украины 19-летняя одесситка Даяна Ястремская вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Аделаиде (Австралия), где сыграет против австралийской теннисистки Эшли Барти, занимающей на данный момент первое место в рейтинге WTA.

Об этом сообщает Champion.com.ua.

В матче 1/2 финала Ястремская, которая занимает 24 строчку рейтинга WTA, за 1 час 45 минут нанесла поражение Арине Соболенко из Беларуси (№12 WTA) - 6:4, 7:6 (7:4).

"С Ариной Соболенко мне удобно играть, она действует агрессивно и у нас похожий стиль игры, так что мне комфортно. Мне нравится, как она ударяет по мячу. В этом много энергии, но мне довольно комфортно. Во втором сете, когда я вела 3-1, то я чувствовала, что мои ноги стали немного тяжелыми, я почувствовала, будто немного устала. Так что я потеряла концентрацию, а затем Саша (тренер теннисистки Александр Бажин) вышел на корт, я получила немного энергии и я на самом деле старалась выполнять то, что он мне сказал. Думаю, что я просто боролась, вот и все", – сказала Даяна после выхода в финал.

Во втором поединке 1/2 финала Эшли Барти в трех сетах переиграла Даниэль Коллинз. Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Тренер украинской теннисистки Александр Бажин рассказал, что у его подопечной невероятный потенциал.

"Я действительно верю, что у Даяны невероятный потенциал и, надеюсь, мне удастся максимально раскрыть его… Я пытаюсь донести Даяне, что давление и агрессия могут проявляться в различном виде. Как только она осознает это, она станет еще более сбалансированным игроком, и тогда у других теннисисток будут большие неприятности", – сказал Бажин.

Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет 782,9 тыс. долларов США.

Как ранее сообщал Фокус:

Элина Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA в Китае.