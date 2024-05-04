Любовный треугольник. Обзор эротической спортивной драмы "Соперники" с Зендаей

Этот фильм долго анонсировали, подогревая заинтересованность зрителей грандиозным европейским промо-туром Зендаи. Оцениваем, что получилось у создателей на выходе.

Related video

Накануне в украинских кинотеатрах стартовала долгожданная спортивная драма Луки Гуаданьино — "Соперники" 2024, с Зендаей в главной роли. Фильм оказался удивительным и неожиданным, особенно, принимая во внимание мировую тенденцию к десексуализации всего и всех. Фокус побывал на допремьерном показе и неожиданно оказался внутри жаркого любовного треугольника, впрочем, как и другие гости события. Рассказываем!

Официальный трейлер фильма "Соперники" 2024

О чем фильм "Соперники" 2024 с Зендаей

Патрик (Майк Фейст) и Арт (Джош О’Коннор) — лучшие друзья и подающие большие надежды спортсмены в профессиональном большом теннисе. Они все делают вместе, даже договариваются, кто кому проиграет, чтобы бабушка другого не расстроилась. Все меняет знакомство парней с Ташей (Зендая) — амбициозной теннисисткой, помешанной на контроле и не представляющей себя вне славы и достижений.

Однако, начинается фильм не с этого. В эти события нас возвращают, чтобы объяснить, как все начиналось и кто эта строгая жена ни в чем неуверенного мужа, и почему именно она решает, что он будет делать в карьере и жизни. С первых кадров зритель переносится в люксовый номер отеля знаменитого тенниссиста, очевидно теряющего спортивную хватку, и его супруги, не желающей сдаваться на достигнутом.

Это Таши и Арт 13 лет спустя после их знакомства в возрасте 18 лет. Правда, тогда с ними был еще и Патрик, и встречался он с Ташей. Да! Это все слишком запутанно, именно поэтому Луки Гуаданьино решил разбить фильм на короткие и частые перебежки из прошлого в настоящее и назад.

Зритель с первых кадров становится свидетелем и чуть ли не участником импульсивного любовного треугольника, в котором вообще ничего не понятно: здесь все любят, ненавидят и ревнуют всех, при этом секс им, по сути, заменяет теннис. "Вы ничего не знаешь про теннис. Это как интим", — говорит героиня Зендаи в день знакомства с Артом и Патриком.

Позже юная Таши приходит в номер к Арту и Патрику, где она провоцирует их на разговор о том самом, упомянутом выше интиме. И кажется что между ними вот-вот произойдет секс на троих. Но внезапно она уходят, обещая номер телефона тому, кто выиграет завтрашнее состязание на корте. Выигрывает Патрик, но она выходит замуж за Арта.

Через 13 лет Таши — тренер своего мужа Арта. Они сотрудничают со спортивными брендами и вместе снимаются в рекламе. У них подрастает дочь, которая "очень любит отели". А Патрику нечем заплатить за дешевый номер в гостинице и негде принять душ. Он ночует в машине и перебивается малыми выплатами за участие в мелких турнирах. Но жизнь снова сводит троицу на кортах для второго эшелона игроков в теннис. Героям предстоит (снова через теннис) понять, кто кого любит, зависит, ненавидит, завидует, хочет, страдает, безумствует, агрессирует, готов потерять, уйти, вернуться, проиграть, все бросить…

Другими словами, зрителю подают коктейль из насыщенных эмоций, секса, который каждую секунду считывается между строк в фоновом режиме, напряжения и непонимания, к чему приведут события, которые происходят на экране прямо сейчас.

Зритель попадает на продукт коллаборации различных жанров — эротики, спортивной драмы и даже немного детектива. До самой последней сцены мы не будем понимать, кто с кем и для чего. А развязка будет такой же эмоционально непредсказуемой, как и все повествование.

Чем интересен фильм "Соперники" 2024

В первую очередь — героиней Зендаи. Таши — помешанная на контроле и достижениях леди, потерявшая возможность личных спортивных достижений из-за травмы ноги. Теперь она вкачивает энергию в своего мужа Арта, который играет "за двоих".

Зендае удалось воплотить на экране взрослого сложного и многогранного персонажа, проживающего палитру полярно противоположных эмоций. Она азартна, амбициозна, ставит достижения выше отношений и привязанностей. При всей зацикленности на контроле, она теряет его всякий раз, когда оказывается в присутствии Патрика. Только он способен ее выбить "из седла" самоконтроля и она не понимает до конца, нужно ей это или нет.

Ранее актрисе доставались плоские персонажи подростковых фильмов, в "Соперниках" ей удалось раскрыться и перейти на другой уровень актерского мастерства.

Во вторую очередь — неожиданным смешением жанров. На экраны вообще редко выходят спортивные драмы: это те сложные стиль и тема повествования, которые трудно наделить массовой заинтересованностью. А здесь режиссер замахнулся почти на "Горькую луну" Романа Поланского, события которой разворачиваются на теннисном корте. Так что, как минимум, многим будет интересно посмотреть на то, что вышло у режиссера-экспериментатора. Конечно, это не шедевр Поланского, но передать накал страстей внутри многосторонне созависимых отношений удалось на славу.

Стоит ли смотреть фильм "Соперники" 2024?

Да, если:

вы поклонник Зендаи: будете приятно удивлены

вам нравятся фильмы, в которых до конца ничего не ясно

вы давно не видели фильм эротического жанра и хотите вспомнить, что это за "зверь"

Нет, если:

вы ищете, на что сходить с ребенком: обилие обнаженки в фильме просто зашкаливает

вы просто ищите развлекательное кино: в этом случае на "Соперниках" вы явно заскучаете.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Каскадер".