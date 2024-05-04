Любовний трикутник. Огляд еротичної спортивної драми "Суперники" із Зендаєю

Цей фільм довго анонсували, підігріваючи зацікавленість глядачів грандіозним європейським промо-туром Зендаї. Оцінюємо, що вийшло у творців на виході.

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Напередодні в українських кінотеатрах стартувала довгоочікувана спортивна драма Луки Гуаданьїно — "Суперники" 2024 року, із Зендаєю в головній ролі. Фільм виявився дивовижним і несподіваним, особливо, беручи до уваги світову тенденцію до десексуалізації всього і всіх. Фокус побував на допрем'єрному показі і несподівано опинився всередині палкого любовного трикутника, втім, як і інші гості події. Розповідаємо!

Офіційний трейлер фільму "Суперники" 2024

Про що фільм "Суперники" 2024 із Зендаєю

Патрік (Майк Фейст) і Арт (Джош О'Коннор) — найкращі друзі і спортсмени, які подають великі надії в професійному великому тенісі. Вони все роблять разом, навіть домовляються, хто кому програє, щоб бабуся іншого не засмутилася. Усе змінює знайомство хлопців із Ташею (Зендая) — амбітною тенісисткою, схибленою на контролі, яка не уявляє себе поза славою і досягненнями.

Однак, починається фільм не з цього. У ці події нас повертають, щоб пояснити, як все починалося, і хто ця сувора дружина ні в чому невпевненого чоловіка, і чому саме вона вирішує, що він робитиме в кар'єрі та житті. З перших кадрів глядач переноситься в люксовий номер готелю знаменитого тенісиста, який, вочевидь, втрачає спортивну хватку, і його дружини, яка не бажає здаватися на досягнутому.

Це Таші та Арт через 13 років після їхнього знайомства у віці 18 років. Щоправда, тоді з ними був ще й Патрік, і зустрічався він із Ташею. Так! Це все занадто заплутано, саме тому Лукі Гуаданьїно вирішив розбити фільм на короткі та часті перебігання з минулого в сьогодення і назад.

Глядач з перших кадрів стає свідком і мало не учасником імпульсивного любовного трикутника, в якому взагалі нічого не зрозуміло: тут усі люблять, ненавидять і ревнують усіх, при цьому секс їм, по суті, замінює теніс. "Ви нічого не знаєш про теніс. Це як інтим", — каже героїня Зендаї в день знайомства з Артом і Патріком.

Пізніше юна Таші приходить у номер до Арта і Патріка, де вона провокує їх на розмову про той самий, згаданий вище інтим. І здається що між ними ось-ось відбудеться секс на трьох. Але раптово вона йде, обіцяючи номер телефону тому, хто виграє завтрашнє змагання на корті. Виграє Патрік, але вона виходить заміж за Арта.

Через 13 років Таші — тренерка свого чоловіка Арта. Вони співпрацюють зі спортивними брендами і разом знімаються в рекламі. У них підростає донька, яка "дуже любить готелі". А Патріку нічим заплатити за дешевий номер у готелі і ніде прийняти душ. Він ночує в машині і перебивається малими виплатами за участь у дрібних турнірах. Але життя знову зводить трійцю на кортах для другого ешелону гравців у теніс. Героям належить (знову через теніс) зрозуміти, хто кого любить, залежить, ненавидить, заздрить, хоче, страждає, божеволіє, агресує, готовий втратити, піти, повернутися, програти, все кинути...

Інакше кажучи, глядачеві подають коктейль із насичених емоцій, сексу, який щосекунди зчитується поміж рядків у фоновому режимі, напруження і нерозуміння, до чого призведуть події, які відбуваються на екрані просто зараз.

Глядач потрапляє на продукт колаборації різноманітних жанрів — еротики, спортивної драми і навіть трохи детективу. До самої останньої сцени ми не будемо розуміти, хто з ким і для чого. А розв'язка буде такою ж емоційно непередбачуваною, як і вся розповідь.

Чим цікавий фільм "Суперники" 2024

Насамперед — героїнею Зендаї. Таші — схиблена на контролі та досягненнях леді, яка втратила можливість особистих спортивних досягнень через травму ноги. Тепер вона вкачує енергію у свого чоловіка Арта, який грає "за двох".

Зендаї вдалося втілити на екрані дорослого складного і багатогранного персонажа, який проживає палітру полярно протилежних емоцій. Вона азартна, амбітна, ставить досягнення вище за стосунки і прихильності. За всієї зацикленості на контролі, вона втрачає його щоразу, коли опиняється в присутності Патріка. Тільки він здатний її вибити "з сідла" самоконтролю, і вона не розуміє до кінця, потрібно їй це чи ні.

Раніше актрисі діставалися плоскі персонажі підліткових фільмів, у "Суперниках" їй вдалося розкритися і перейти на інший рівень акторської майстерності.

У другу чергу — несподіваним змішанням жанрів. На екрани взагалі рідко виходять спортивні драми: це ті складні стиль і тема оповіді, які важко наділити масовою зацікавленістю. А тут режисер замахнувся майже на "Гіркий місяць" Романа Поланського, події якого розгортаються на тенісному корті. Тож щонайменше багатьом буде цікаво подивитися на те, що вийшло у режисера-експериментатора. Звичайно, це не шедевр Поланського, але передати загострення пристрастей усередині багатосторонньо співзалежних стосунків вдалося на славу.

Чи варто дивитися фільм "Суперники" 2024?

Так, якщо:

ви шанувальник Зендаї: будете приємно здивовані

вам подобаються фільми, в яких до кінця нічого не зрозуміло

ви давно не бачили фільм еротичного жанру і хочете згадати, що це за "звір"

Ні, якщо:

ви шукаєте, на що сходити з дитиною: велика кількість оголення у фільмі просто зашкалює

ви просто шукаєте розважальне кіно: у цьому разі на "Суперниках" ви явно занудьгуєте.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Каскадер".