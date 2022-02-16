Украинка Ястремская сотворила сенсацию на турнире WTA в Дубаи (видео)

20-летняя украинская теннисистка одержала победу над третьей ракеткой мира в рамках престижного теннисного турнира в ОАЭ.

В Дубаи продолжается теннисный турнир серии WTA 500, на котором Украину представляет 20-летняя теннисистка Даяна Ястремская.

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Одесситка сотворила одну из главных сенсаций турнира, в матче второго круга одержав победу над третьей ракеткой мира, чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Украинка, занимающая аж 146 место в мировом рейтинге, уверенно победила соперницу со счетом 6:3; 7:6(3). Ястремская реализовала 2 из 2 брейк-поинтов и дважды подала на вылет.

[ + – ] Даяна Ястремская - Барбора Крейчикова: обзор матча (видео)

Следующей соперницей Даяны Ястремской в Дубаи будет еще одна представительница Чехии — Маркета Вондроушева. Также в турнире принимают участие такие титулованные теннисистки, как Симона Халеп, Елена Остапенко и Петра Квитова.

Лучшая украинская теннисистка в рейтинге WTA Элина Свитолина завершила борьбу на турнире в Дубаи на этой же стадии, проиграв швейцарской теннисистке Джил Тайхман.

Еще одна представительница Украины, Марта Костюк, уступила второй ракетке мира, белоруске Арине Сабаленке.

Отметим, что призовой фонд турнира WTA 500 в Дубаи составляет 703 580 долларов США. Победитель турнира получит 500 рейтинговых очков и крупную сумму призовых.

Украинка Элина Свитолина побеждала на этом турнире дважды: в 2017 и 2018 годах.

Напомним, что в январе 2021 года Даяна Ястремская была отстранена от соревнований из-за обнаруженного в ее крови запрещенного препарата. Девушка пропустила полгода, прежде чем смогла доказать свою невиновность. Во время заседания суда Ястремская призналась, что препарат в ее организм попал половым путем, а виновным в этом оказался бойфренд теннисистки.