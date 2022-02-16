Українка Ястремська створила сенсацію на турнірі WTA у Дубаї (відео)

20-річна українська тенісистка здобула перемогу над третьою ракеткою світу у межах престижного тенісного турніру в ОАЕ.

У Дубаї продовжується тенісний турнір серії WTA 500, на якому Україну представляє 20-річна тенісистка Даяна Ястремська.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Одеситка створила одну з головних сенсацій турніру, у матчі другого кола здобувши перемогу над третьою ракеткою світу, чеською тенісисткою Барборою Крейчиковою. Українка, яка посідає аж 146 місце у світовому рейтингу, впевнено перемогла суперницю з рахунком 6:3; 7:6(3). Ястремська реалізувала два з двох брейк-поінтів і двічі подала на виліт.

[ + – ] Даяна Ястремська – Барбора Крейчикова: огляд матчу (відео)

Наступною суперницею Даяни Ястремської у Дубаї буде ще одна представниця Чехії – Маркета Вондроушева. Також у турнірі беруть участь такі титуловані тенісистки, як Сімона Халеп, Олена Остапенко та Петра Квітова.

Найкраща українська тенісистка у рейтингу WTA Еліна Світоліна завершила боротьбу на турнірі в Дубаї на цій же стадії, програвши швейцарській тенісистці Джіл Тайхманн.

Ще одна представниця України, Марта Костюк, поступилася другій ракетці світу, білорусці Аріні Соболенко.

Зазначимо, що призовий фонд турніру WTA 500 у Дубаї становить 703 580 доларів США. Переможець турніру отримає 500 рейтингових очок та велику суму призових.

Українка Еліна Світоліна перемагала на цьому турнірі двічі: у 2017 та 2018 роках.

Нагадаємо, що в січні 2021 року Даяна Ястремська була відсторонена від змагань через виявлений у її крові заборонений препарат. Дівчина пропустила пів року, перш ніж спромоглася довести свою невинність. Під час засідання суду Ястремська зізналася, що препарат до її організму потрапив статевим шляхом, а винним у цьому виявився бойфренд тенісистки.