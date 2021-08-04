Ястремська на детекторі брехні довела, що допінг потрапив в організм через секс

Стали відомі нові подробиці допінг-скандалу з однією з кращих тенісисток України.

Українська тенісистка Даяна Ястремська не вживала допінг свідомо, повідомляє офіційний сайт ITF.

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Міжнародна федерація тенісу опублікувала повний текст Міжнародного незалежного трибуналу у справі про допінг Ястремської.

У документі повідомляється, що Ястремська пройшла тест на поліграфі, за підсумками якого стало відомо на 99%, що спортсменка ніколи в житті не вживала допінг.

Ястремська не заперечує факт наявності забороненої речовини местеролону у своєму організмі, однак запевнила, що вона потрапила в її організм внаслідок фізичного контакту 23-24 листопада 2020 року, оскільки препарат приймав бойфренд Ястремської. Сама тенісистка не знала, що її партнер приймав препарат.

Трибунал вислухав свідчення тенісистки та її хлопця. Обидва підтвердили, що були увечері 23 листопада разом, а наступного дня тенісистка здавала допінг пробу, яка показала наявність забороненого препарату в організмі.

[ + – ] Засекречені матеріали справи Ястремської Фото: ITF

Раніше Фокус розповідав, що українську тенісистку Даяну Ястремську виправдали у справі про допінг.

Нагадаємо, що рішення про відсторонення Даяни Ястремської від змагань Міжнародна федерація тенісу прийняла 7 січня поточного року. Причиною стало те, що в зразку її сечі був виявлений метаболіт местеролону. "Позитивні тести на речовини цієї групи передбачають обов'язкове тимчасове відсторонення від змагань", — було сказано в офіційному повідомленні.

Ястремська здала тест в міжзмагальний період, 24 листопада 2020 року, зразок був відправлений до лабораторії в Монреалі (Канада).

22 грудня їй було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил відповідно до статті 2.1 програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця), і вона була тимчасово відсторонена з 7 січня 2021 року.