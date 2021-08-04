Ястремская на детекторе лжи доказала, что допинг попал в организм из-за секса

Стали известны новые подробности допинг-скандала с одной из лучших теннисисток Украины.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не употребляла допинг сознательно, сообщает официальный сайт ITF.

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Международная федерация тенниса опубликовала полный текст Международного независимого трибунала по делу о допинге Ястремской.

В документе сообщается, что Ястремская прошла тест на полиграфе, по итогам которого стало известно на 99%, что спортсменка никогда в жизни не употребляла допинг.

Ястремская не отрицала факт наличия запрещенного вещества местеролона в своем организме, однако уверила, что оно попало в ее организм в результате физического контакта 23-24 ноября 2020 года, поскольку препарат принимал бойфренд Ястремской. Сама теннисистка не знала, что ее партнер принимал препарат.

Трибунал выслушал показания теннисистки и ее парня. Оба подтвердили, что были вечером 23 ноября вместе, а на следующий день теннисистка сдавала допинг пробу, показавшую присутствие запрещенного препарата в организме.

[ + – ] Засекреченные материалы дела Ястремской Фото: ITF

Ранее Фокус рассказывал, что украинскую тенниситку Даяну Ястремскую оправдали в деле о допинге.

Напомним, что решение об отстранении Даяны Ястремской от соревнований Международная федерация тенниса приняла 7 января текущего года. ричиной стало то, что в образце ее мочу был обнаружен метаболит местеролона. "Положительные тесты на вещества этой группы предполагают обязательное временное отстранение от соревнований", — было сказано в официальном сообщении.

Ястремская сдала тест в межсоревновательный период, 24 ноября 2020 года, образец был отправлен в лабораторию, находящуюся в Монреале (Канада).

22 декабря ей было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 программы (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока), и она была временно отстранена с 7 января 2021 года.