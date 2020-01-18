"Это не победа, но это только начало". Ястремская уступила первой ракетке мира в финале турнира WTA

19 летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале турнира WTA в Аделаиде в двух сетах проиграла первой ракеткой мира австралийке Эшли Барти. Призовой фонд составлял 848 тыс. долларов США.Об этом сообщает Большой теннис.

Теннисистки провели на корте около 1,5 часа. Поединок закончился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Барти.

Для Ястремской это был четвертый финал в карьере и дебютный – на турнирах серии Премьер. Австралийка боролась за свой 8-ый титул в Туре и первый – на домашних кортах.

На этой неделе в Аделаиде Ястремская до финала обыграла 3 подряд соперниц из топ-20 рейтинга (личный рекорд на одном турнире) и не потеряла ни одного сета. Эшли Барти проиграла по сету в двух матчах.

Выход в финал гарантировал Ястремской личный рекорд в рейтинге: 21-я строчка.

До сегодняшнего поединка украинка провела 8 матчей против соперниц из топ-10 рейтинга, из которых выиграла только в одном.

"В первую очередь, хочу поздравить Эшли с победой. Это был отличный турнир и для меня было удовольствием сыграть с первой ракеткой мира. Я желаю тебе удачи в Мельбурне и, надеюсь, мы сыграем друг с другом еще много-много раз. Это не победа, но это только начало", - прокомментировала украинка свое поражение.

Как ранее сообщал Фокус:

Элина Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA в Китае.