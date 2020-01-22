Бывший тренер Кличко: Владимир не нокаутировал Уайлдера в спарринге, он его опрокинул

Джонатон Бэнкс, сменивший в свое время легендарного Эммануила Стюарда в качестве тренера Владимира Кличко, прокомментировал высказывания некоторых боксеров о том, что Деонтей Уайлдер был когда-то накаутирован Владимиром в тренировочном лагере.

Об этом пишет Вoxingscene.

Боец супертяжелой категории Диллиан Уайт был первым, кто заговорил об этом, позже его слова подтвердил Тайсон Фьюри.

"Я видел, как его нокаутировали", – сказал Уайт, который вместе с Уайлдером находился в тренировочном лагере Владимира Кличко.

"Владимир нокаутировал его. Это не было нокдауном, он был выбит начисто… Поэтому они, вероятно, не хотели, чтобы он дрался с Владом, потому что Влад собирался драться с ним как профессионал, а Уайлдер никогда не думал об этом", – сказал Уайт.

Джонатан Бэнкс, тем не менее, опроверг эту информацию. По его словам, Кличко действительно отправил американца на канвас, но это не был жесткий нокаут.

"Уайлдера и всех остальных спарринг-партнеров выбирал я. Отправил ли Владимир Деонтея в жесткий нокаут в спарринге? Нет, это неправда, такого не было. Падал ли Уайлдер? Да, падал", – сказал Бэнкс.

В настоящее время Деонтей Уайлдер готовится к повторному поединку с Тайсоном Фьюри, который состоится 22 февраля. В первом бою этих боксеров была зафиксирована ничья. Уайлдер выразил уверенность, что в реванше против британца одержит убедительную победу.

"Я уверен, что нокаутирую Фьюри. На этот раз он точно не встанет, я это гарантирую. В прошлый раз у Тайсона было сотрясение мозга после моего удара. Он ничего не помнил и не понимал, что происходит", – сказал Уайлдер.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко номинирован Американской ассоциацией журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), на звание лучшего боксера десятилетия.