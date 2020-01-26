Украинский боксер укусил экс-чемпиона мира, проигрывая ему в бою

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач провел бой против американского экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии. Об этом сообщает УНИАН.

Поединок проходил на арене Barclays Center в Нью-Йорке и стала главным событием вечера бокса. Бой продолжался 12 раундов и по итогам этой дистанции судьи решили отдать победу 31-летнему Гарсии - 118:110, 117:111, 117:111.

В одном из последних раундов во время клинча украинец укусил оппонента, но рефери этого не увидел. После боя момент прокомментировал Гарсия.

"Редкач укусил меня. Он сказал: "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою", – заявил американский боксер.

Теперь Гарсия стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Эррол Спенс. Редкач потерпел пятое поражение в карьере при 23 победах и 1 ничейном исходе.

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