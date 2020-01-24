В случае победы украинский боксер может встретиться с Джошуа

Британский промоутер в мире бокса Эдди Хирн заявил, что поединок украинца Александра Усика против экс-претендента на титул чемпиона мира британца Дерека Чисоры фактически согласован. Встреча боксеров в ринге может состояться 28 марта на арене O2 в Лондоне.

Об этом сообщает Вoxingnews24.com.

"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне", – сказал Хирн.

По словам британского промоутера, в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", – добавил Хирн.

Отметим, что менеджер новозеландского боксера Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс предостерег Дерека Чисору от такого поединка. Специалист предположил, что бой с Усиком может стать для Чисоры последним в его карьере, и отметил, что если команда Чисоры выберет бой с Усиком, это значит, что они выбросили белый флаг.

В боксерском мире Чисора славится своей скандальностью. В свое время он дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка.

Чисора запомнился также тем, что перед тем поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко. Кроме того, Дерек устроил драку со своим нынешним менеджером Дэвидом Хэем, когда тот еще был действующим боксером. После этого Чисора был на определенный срок дисквалифицирован.

Усик и Чисора уже встречались лицом к лицу. Встреча состоялась в Саудовской Аравии перед реваншем британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего, в котором Джошуа вернул свои чемпионские пояса.

Александр Усик и Дерек Чисора впервые встретились лицом к лицу

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.